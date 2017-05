Evalúan el impacto que tendrá el puente con Santa Fe sobre el Túnel subfluvial

Conexiones vinculadas

El estudio tiene el fin de analizar el impacto producido en la demanda del Túnel ante la incorporación de una nueva alternativa de conexión vial entre ambas capitales. El objetivo es contar con información técnica que permita gestionar el flujo del tránsito en los próximos 20 años.Será la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Santa Fe, la encargada de llevarlo adelante. Para esto, los directores del Ente Administrador del enlace subfluvial por Entre Ríos y Santa Fe, Juan José Martínez y Pablo Serra Menghi, firmaron un acta (que está enmarcada en un convenio vigente) con el decano de la unidad académica, Eduardo Donnet, para la puesta en marcha del trabajo.En diálogo con, Serra Mengui indicó que se trata de recabar información sobre distintas variables como las características, el origen y el destino del tránsito tanto pesado como liviano en vistas a una gestión futura. En este sentido, dijo que la nueva obra implicará una nueva estrategia en la que las dos conexiones estarán íntimamente vinculadas.También aclaró que no se trata de un trabajo sobre el puente en sí mismo sino de una simulación sobre cómo será el tráfico una vez que la obra proyectada esté concluida. Esto permitirá, entre otras cuestiones, pensar políticas administrativas y tarifarias.Por su parte, Martínez explicó, en entrevista con esta Hoja, que una posibilidad es que exista una única administración para las dos uniones viales. Por lo tanto, lo que se busca es contar con información técnica que avale una decisión política al respecto. "Queremos tener datos objetivos para poder opinar y no guiarnos por comentarios livianos", dijo.Esta misma idea abonó Serra Menghi que indicó que el debate sobre qué es lo que hay que hacer tiene que estar basado en información válida y no en los intereses que puedan llegar a tener las jurisdicciones y organismos que entran en juego.El entrerriano subrayó que la proyección se realiza en el marco de la región metropolitana que conforma el gran Paraná y el gran Santa Fe en la que viven un millón personas. Así es que se deberán tomar determinaciones en cuanto al tránsito de la zona como del que proviene de otras latitudes."El túnel tiene 48 años y tenemos que enseñarle a caminar a nuestro hermano menor que es el nuevo puente" graficó Martínez. "La experiencia con la que cuenta el túnel debe poder ser capitalizada", indicó Serra Mengui.La Universidad se comprometió a entregar informes parciales cada 90 días sobre el flujo y tipo de tránsito.Para realizar el estudio se aplicarán modelos matemáticos de predicción a fin de validar el funcionamiento del sistema de transporte de la región. Lo que se busca conocer es el modo en que afectará una nueva unión vial a la actual.En este sentido, el equipo de investigación de la UTN Regional Santa Fe se ha planteado actualizar los datos en cuanto a la composición de los vehículos de acuerdo al porte, origen y destino en relación a los tres grandes grupos: metropolitano, regional e internacional.La evaluación y diagnóstico de la situación requerirá determinar la composición vehicular mediante un muestreo en determinados días y franjas horarias a través de conteos volumétricos y relevamientos visuales. También a través de encuestas.Esto permitirá realizar proyecciones y simulaciones de tránsito con un horizonte a 20 años.El enlace subfluvial está en funciones desde 1969. Fue la primera conexión carretera que vinculó la Mesopotamia con el resto del país. Luego se convirtió en un paso obligado del Mercosur y de la circulación del corredor bioceánico central. De este modo, se constituyó en un hito de la integración regional tanto de las provincias argentinas como de países sudamericanos.En la actualidad, constituye un eslabón central en la conformación del área metropolitana de las dos capitales y sus cordones urbanos.En el primer año de existencia cruzaron algo más de un millón de vehículos. En la actualidad, lo atraviesan más de cuatro millones.No es la primera vez que se firma un acuerdo entre el Túnel y la UTN. Han sido varios las instancias que ponen en consonancia ambas entidades. Por ejemplo, hacia fines del año pasado se constituyó un Centro Experimental del que participan tanto las regionales de Entre Ríos como la de Santa Fe de la mencionada universidad.El objetivo es formar recursos humanos, realizar investigaciones aplicadas sobre el desarrollo tecnológico. Al respecto, se abordarán patologías y terapéuticas de la construcción; energías alternativas y sistemas de gestión.En este marco se constituyeron tres grupos de trabajo integrados por docentes, investigadores y becarios de la UTN Santa Fe y Paraná: uno se denomina "Grupo de Estudios Sobre Gestión, Información y Control" (Gegic), otro "Investigación en Patologías y Terapéuticas de la Construcción" y el tercero "Investigación y Análisis sobre Energía Eléctrica" (Giane). Para esto se otorgó uso sin cargo y por el término de 50 años de dos edificaciones ubicadas en el Complejo Social del Ente.