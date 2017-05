Virgen llora sangre: "Le pongo un signo de interrogación", dijo el Padre Anaya

Paraná La Virgen que lloró sangre en Paraná recibió gran cantidad de fieles

El caso de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores que lloró lágrimas de sangre, en la Parroquia Santa Teresita de la ciudad de Paraná, sigue generando el peregrinar de fieles que se acercan a la capilla para adorar la imagen de María, y al mismo, despierta dudas, incluso dentro de la propia Iglesia.dialogó con el Padre Luis Anaya, capellán en el hospital San Martín y profesor de Moral, quien puso sus recaudos sobre lo sucedido en Santa Teresita."Es un fenómeno sorprendente y por lo que he conocido en los medios, no es el primero ya que ha habido otros casos de Vírgenes que presuntamente lloran sangre", expresó y agregó que le parece correcto que se haya dispuesto una investigación, la cual deberá hacerse "lo más a fondo posible para ver de qué se trata".Consultado sobre el fenómeno en particular y su opinión sobre lo sucedido en la Parroquia Santa Teresita, Anaya fue categórico: "Yo le pongo un signo de interrogación. Para Dios nada es imposible, pero a mí el fenómeno como tal me llama un poquito la atención porque las apariciones de la Virgen María que ha habido a lo largo de la historia como Guadalupe, Fátima, Lourdes que han sido reconocidas por la Iglesia, tienen otro modo de manifestación, es decir, no es con lágrimas de sangre.En tal sentido, el Padre recordó que la aparición de la Virgen de Guadalupe en México a Juan Diego, fue una presencia muy materna, acogedora, que invita a la conversión, a la oración. Es una aparición de otra característica, porque frente a la sangre cuál es la reacción que uno tiene, uno se asusta un poco. La sangre es una expresión de dolor, de sufrimiento, de herida.El primer paso siempre es, para la verificación de que esto ocurrió como tal, que haya una investigación científica", afirmó el Cura y dio cuenta que no conoce casos donde se haya confirmado que imágenes de María hayan llorado sangre.Lo más lindo de este acontecimiento es que ha invitado a mucha gente a acercarse y siempre nos hace bien acercarnos a Dios y a María. Pero esto no quiere decir que necesariamente María haya llorado lágrimas de sangre, separo las dos cosas. Aunque no sea cierto como acontecimiento nos ha hecho bien y si no es cierto habría que demostrarlo y decirlo. Por eso es importante que se haga una investigación científica. La Iglesia siempre es muy prudente y no tiende a afirmar de primera instancia que esto es así y punto, hay que ver".