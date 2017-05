La Virgen que lloró sangre en Paraná recibió gran cantidad de fieles

La ciudad de Paraná se vio conmocionada por un inusual hecho: la Virgen de los Dolores, que está en la parroquia Santa Teresita, tenía en su rostro un líquido rojo que se asimilaba a lágrimas de sangre.El fenómeno fue observado alrededor de las 20.30 de este miércoles por un joven que estaba en el lugar junto a dos grupos de personas, rezando. "Nos pusimos a rezar frente a la imagen. Estábamos sorprendidos y emocionados", rememoró el sacerdote Diego Rausch", en diálogo conUna mujer, manifestó aque "vengo a hablarle, a agradecerle a María todo lo que hace por nosotros, por todos los que hemos podido venir y a los que no. Ojalá a todos nos proteja y ampare con su hijo Jesús. Son muchas emociones juntas. Pedimos por el país, por todos los enfermos y los que no tienen trabajo".Otra, por su parte, expresó que "estoy muy emocionada. Esto para mí es un aviso de algo, la gente está muy mal, para mí es eso. Pido por mi salud, por mi familia, que todos estén en paz"."Tomé esta noticia con mucho amor y alegría. La Madre también a veces llora de alegría, no siempre hay que pensar en lo malo, tenemos que tener esperanza. Una madre nunca tiene que bajar los brazos, siempre da fuerza a los demás y pienso que eso está haciendo", dijo una señora.En tanto, otra creyente señaló que "María necesita que oremos en familia por la paz del mundo, por los alimentos, que no haya más violaciones. María va a hacer el milagro, pide que oremos para salir adelante. Esas lágrimas son un pedido. Tenemos que levantarnos todos los días y dar gracias por lo que tenemos".