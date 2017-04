Entrerriano fallecido en Vietnam: "Era feliz, simple, genuino; estaba en todas"

Paraná Joven entrerriano falleció en Vietnam tras un accidente de tránsito

Marcelo Verzeñassi, de 31 años, hijo del reconocido integrante del Foro Ecologista de Paraná, sufrió un accidente y perdió la vida cuando viajaba en moto con amigos, en el norte del país asiático."la profunda conmoción y el dolor" de amigos, familiares, y de la gente que lo conocía a Marcelo."Es un momento muy difícil. Quiero trasmitir todo el amor, la amistad que teníamos; hablo en nombre de los mejores amigos de él, de quiénes lo somos desde hace 20 años. No podemos creer esto, hasta hace un par de horas estuvimos hablando con él", confió el joven.Aportó que al muchacho "todavía le quedaba un mes de viaje, estaba disfrutando, haciendo amigos allá; nos reíamos con él, porque le costaba mucho el idioma, no se podían comunicar".Lo recordó como "`un pan de Dios`; es muy fuerte cualquier ida, pero la de Marce no la podemos entender. El que lo conoció sabe lo que era. Pido que lo recordemos feliz, como él era, como lo trasmitía siempre, simple, genuino, estando en todas". A la vez mencionó que junto a él, los amigos tenían un grupo con el que "se juntaban" todos los miércoles.Consultado respecto al traslado del cuerpo, Secchi manifestó que "es un tema delicado, hay muchísimas horas hasta allá. El Consulado está a disposición de la familia"., quien no sufrió lesiones en el siniestro.. Elonce.com.