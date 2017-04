A un día del paro nacional convocado por la CGT y al que se plegaron las centrales sindicales, en la capital entrerriana, sobre todo en el sector comercial, la adhesión fue dispar. Y según lo confirmó Daniel Ruberto del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, siembre fue "dificultoso" lograr este tipo de acatamientos a medidas de fuerza.el programa que se emite por, el sindicalista aseguró que "hubo temor entre los trabajadores", "las empresas extrajeras amedrentaron" y "los pequeños comercios de la Peatonal abrieron igual"."Hay amenazas sobre los puestos de trabajo porque el comercio está reduciendo sus ventas, debido a una acechanza sobre el salario y menor consumo", estimó Ruberto, al tiempo que apuntó. "Esta recesión afecta a los puestos de trabajo de los empleados de comercio".En la oportunidad, el gremialista desmintió que se hayan registrado 30 despidos en lo que va del año en un hipermercado radicado en la ciudad. "Desde 2015 a la fecha, habría habido 16 despidos en el lugar al que hace mención", reconoció y comentó que "sí hubo arreglos como retiros voluntarios, jubilaciones y renuncias".Según subrayó, "las indemnizaciones en el ámbito privado fueron del 150%" y desvió con el siguiente argumento: "Esta es una ciudad acostumbrada al empleo público que ofrece estabilidad de por vida"."Alertamos sobre los despidos, pero no está en nuestra manos más que reclamar; no podemos exigir a una pequeño comercio que no despida a los trabajadores", se desligó el representante sindical de los empleados de comercio.Y en esa línea si manifestó su "preocupación" porque en diciembre no se tomaron nuevos empleados temporales para cubrir vacaciones ni la mayor demanda que se registra en esa época del año: "Se arreglaron con lo que había", mencionó.Cuando se lo consultó por ese tipo de contratos temporarios, Ruberto asintió que "la ley lo permite" y aseguró que "ve para bien que se contraten trabajadores para trabajar por tiempo indeterminado o por tres meses, según la necesidad de la empresa"."Por el trabajo en negro, no registrado, cuando el trabajador viene a reclamar, nosotros actuamos porque por tiempo determinado, el trabajador tiene derechos", finalizó.