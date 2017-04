Paro en Paraná: Los comercios abrieron pero la actividad fue menor a lo habitual

Paraná Alta adhesión al paro y escasa concurrencia de pacientes en hospital San Roque

. A primera hora fue casi nulo el movimiento en el centro y en las calles, solamente se vieron vehículos particulares, producto de que no circulaba el transporte público.En ese marco,relevó la situación que se registra en el mayor punto de concentración comercial de la ciudad: la Peatonal San Martín.En pleno centro de la capital entrerriana se pudo advertir que. Se espera que la situación se revierta por la tarde.Una situación que se pudo ver esta mañana, es que los propietarios de los comercios decidieron abrir las puertas, pero dejaron que los empleados no concurrieran debido a la complicación para trasladarse a sus lugares de trabajo. Por tal motivo, en distintos puntos de la capital entrerriana, los comercios ya estaban abiertos hacia las 10 de la mañana.Muchas escuelas privadas tuvieron actividad normal esta mañana en Paraná y algunas públicas de gestión privada, también decidieron dar clases este jueves pese a la medida de fuerza que propuso al CGT a nivel nacional.En tanto, el paro se siente de manera dispar en el ámbito de la administración pública, porque los dos principales sindicatos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión de Personal Civil de la Nación (Upcn), el primero integrando al Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el segundo la Confederación General del Trabajo (CGT), decidieron sumarse a la jornada de paro en Entre Ríos.y casi no se notó el paro general.