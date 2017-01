Bailarines que estarán en Cosquín, ansiosos por mostrar la tradición entrerriana

La ciudad de Cosquín ya está de fiesta pero se prepara para lo mejor, la edición 57º del Festival Nacional del Folclore que convocará a los grandes referente del cancionero popular.Habrá tres entrerrianos que estarán mostrando lo que saben hacer. Se trata de Romina Cáceres y Mauro Gorosito que resultaron los triunfadores del Pre Cosquín en el apartado "Pareja de Baile Tradicional". Además, Pico Rubio triunfó como Solista Instrumental."A los dos meses que empezamos a bailar juntos, hicimos nuestro primer Pre Cosquín, tuvimos la suerte de estar en la final. Después otros años estuvimos buscándolo, pero no se daba", recordaron.Romina Cáceres y Mauro Gorosito se convirtieron en esta edición, en los representantes entrerrianos de la danza, en el prestigioso festival."Ganamos por la sede Crespo, que este es el primer año que lo hace. Competimos con diez parejas, Crespo nos dio el pase para competir allá. En Cosquín participamos con 50 parejas de todo el país", mencionó la bailarina. En Paraná no hay sede de Pre-Cosquín.Gorosito indicó que "no caen" por el logro alcanzado. "La perspectiva ahora es saber que pasará en el festival; este es el cuarto año que participamos en el pre Cosquín y este año se nos dio. Estamos ansiosos por conocer el día de la actuación", acotó."Para clasificar son dos danzas, ranchera vieja, chamamé. Al pasar a la final, hicimos la tercera que es rasguido doble", aseveró Cáceres.Recordaron que hay otro entrerriano, "Pico" Rubio, que ganó en el Pre Cosquín como solista instrumental. También fue a participar desde la sede de Crespo. "Es un excelente guitarrista de la ciudad de Paraná", definió Gorosito. Elonce.com.