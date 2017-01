Una pareja entrerriana triunfó en Baile Tradicional del Pre-Cosquín 2017

Todo el despliegue de los conjuntos de danza, la conexión entre los bailarines, el fervor de los malambistas, ansiosos por zapatear en el Atahualpa Yupanqui "hasta que se conviertan en polvo sus pies", como canta León Gieco en uno de sus versos; se hizo notar en el público que no los dejó de alentar, antes de que se conocieran los ganadores del certamen.El jurado, café de por medio, y tratando de pasar el frío que llegó entrando la noche, seleccionaron a los elegidos, los nuevos valores y los grandes representantes de la música y la danza folklórica argentina.Finalmente y después de un desafiante contrapunto de malambo, terminó la competencia. Silvia Zerbini, Liliana Randisi y Oscar Arce, jurados en danza, y Hugo Casas, Cristina Laspiur y Jorge Marziali, jurados en música, deliberaron por unos minutos que, desde las butacas de la Próspero Molina parecieron una eternidad y determinaron la lista de ganadores del Certamen Pre Cosquín 2017.Grande fue la sorpresa de los entrerrianos que cada año compiten en la elite de la danza tradicional folclórica argentina, ya que los "panza verde" Romina Cáceres y Mauro Gorosito resultaron los- Malambo individual: Pérez Gonzalo ? Gral. Acha (La Pampa)- Conjunto de Malambo: Maquinista Savio ? Lomas de Zamora (Bs. As.)- Pareja de Baile Estilizado: Palandella ? Molinas Cendra ? Oberá (Misiones)- Conjunto de Danza: Compañía de Danzas Pucara ? Lomas de Zamora (Bs. As.)* Solista Vocal Masculino: Javier Aparicio - Sede Salta* Mejor Coreógrafo: Carlos Medina - La Rebelión - Sede Ituzaingó* Mejor Bailarina: Teresa Díaz - Sede Lavalle* Mejor Bailarín: Juan Espindola - Sede Moreno* Mejor Puesta en Escena: Ballet Atamisqui - Sede Alberti