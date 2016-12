Un emblema de la solidaridad: Plim-Plim entregó más de 4.000 pañales

Quién es Plim-Plim, la solidaridad a flor de piel

Plim-plim, el payaso paranaense que cada año se suma a la jornada solidaria de, en esta edición número 12, reunió pañales para bebés y adultos mayores, además de alimentos para la ONG Suma de Voluntades que brinda el desayuno, el almuerzo y la merienda los sábados, y el desayuno los domingos, a los niños del barrio San Martín, más conocido como El Volcadero, de Paraná."Este año junté 4.100 pañales, de los cuales, 3.400 son para bebé y 700 para adultos mayores. Además de 252 cajas de leche Larga Vida, 30 kilos de harina y ropa para chico que serán destinados a Suma de Voluntades", detalló Plim-Plim aDesde la segunda edición deque el payado paranaense colabora con la jornada solidaria, y desde varios meses antes a este 8 de diciembre que recorre los comercios de la Peatonal San Martín apelando a la solidaridad de los paranaenses."Es año empecé tarde, cuando terminaba el mes de julio, porque me hablaron los comerciantes de la ciudad, así que les agradezco a ellos, además de los que no me conocen y me aportan dinero gracias a la confianza que me tienen porque me ven que las cosas llegan", subrayó.En la oportunidad, también agradeció a las mujeres que tejen escarpines y manoplas para bebés, y se las acercan a él para que las entregue aSu nombre es Juan Ramón Conde, pero todos lo conocen como el payaso Plim-Plim. Nació en San Agustín, un barrio que en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó.La tarea de Plim-Plim consiste en la de repartir volantes para distintos comerciantes. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad, bajo el sol y el calor de estos días de verano; los paranaenses le colaboran con unos billetes y el payaso los invierte en pañales. Un año llegó a reunir 10.000 pañales, ese fue su récord."Poder hacer algo por los demás me hace sentir una emoción muy grande. Cuando yo era chico no existía esto; uno se la tenía que arreglar como podía porque todos éramos iguales, nadie tenía prácticamente nada. Lo que más me ayuda es ver cómo la gente colabora conmigo y confía en mí. Si vos das una vez recibís tres veces. Yo he dado una vez y he recibido diez veces", reflexionó durante una entrevista que le realizó, el programa que se emite por