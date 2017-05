Detuvieron a sospechoso de tener relación con el atentado en Manchester

, informó la Policía de la ciudad del norte de Inglaterra.Al término de un concierto de Grande un hombre se hizo volar por los aires, mató a otras 22 personas e hirió a 59. Aunque según la Policía estaba solo en el lugar de los hechos, se está investigando si formaba parte de una red. Se desconoce por el momento la vinculación del arrestado con el atentado.

, fue retenido por los agentes en el sur de Manchester, según un breve comunicado de las fuerzas del orden.Además, otro hombre también fue detenido en el centro comercial Arndale de Manchester, pero de momento no está relacionado con el ataque de anoche junto al estadio.La Policía de Manchester aportó más detalles de la investigación, aunque la primera ministra británica, Theresa May, dijo que las fuerzas del orden, pero advirtió de que aún no puede ser revelada.

May presidió en su residencia oficial de Downing Street, en Londres, una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros y representantes de la Policía y los servicios secretos, para abordar los detalles del ataque.

If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E