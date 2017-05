Concientizaron sobre la fibromialgia en la Peatonal de Paraná

El 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Fibromialgia, instaurado para crear conciencia sobre la enfermedad y sus consecuencias. En ese marco, desde Fibromialgia Paraná diagramaron una actividad de concientización que se realizó esta mañana en la Peatonal San Martín de la ciudad.



"Fue para la difusión de los síntomas de la enfermedad porque la padecen, al menos dos millones de personas en el país, y es difícil llegar a un diagnóstico", comentó a Elonce TV, Viviana Viola, a quien su médico clínico le determinó la enfermedad hace casi tres años.



"Por prejuicio mío no llegué al diagnóstico rápido porque cuando uno dice que le duele todo, se toma algo de venta libre. Incluso hay gente que lleva hasta 20 años buscando un diagnóstico y los han tratado de enfermos mentales o que son cuestiones psicosomáticas cuando es una enfermedad real que afecta a todas las partes blandas del esqueleto", argumentó.



Respecto de los síntomas, Viola comentó que el más común es "dolor generalizado por todo el cuerpo y uno no sabe a qué atribuirlo porque no hay un lugar focalizado en el que duela". Además de trastornos del sueño, colon irritable, rigidez.



La mujer indicó que hasta el momento no se sabe qué origina la fibromialgia. "Es un dolor generalizado y no se le encuentra causa aparente; el médico tiene que evaluar la historia clínica por sospecha de fibromialgia", advirtió al tiempo que reveló que "hay 18 puntos fatillos distribuidos en el cuerpo que si el medico hace presión sobre esos puntos dolorosos puede llegar a detectar la enfermedad".



Desde Fibromialgia Paraná indicaron que se movilizan para poder llegar a una ley provincial y que se arme un registro. "El tratamiento es muy complejo porque abarca múltiple medicación, desde antipsicóticos, antiepilépticos, hipnóticos hasta analgésicos muy caros; además de sesiones de gimnasia en el agua, kinesióloga constante y las obras sociales no contemplan esto porque ofrecen un mínimo de órdenes para cada afiliado", justificó Viola. Elonce.com