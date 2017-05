Robaron la película "Piratas del Caribe 5" y exigen un rescate a Disney

No es la primera vez

En el marco de Ransomware, los ciberataques masivos que comenzaron el 12 de mayo contra grandes empresas y particulares, un grupo de piratas informáticos le robó a Disney una copia de "Piratas del Caribe 5: La venganza de Salazar".Bajo la amenaza de que difundirán la película antes del estreno en las diferentes capitales del mundo, los hackers piden una gran cantidad de dinero a los estudios.Disney, por su parte, se ha negado a ceder a la extorsión y actualmente trabaja con el FBI para dar con los ciberdelincuentes, según informó Hollywood Reporter. La noticia del robo se filtró luego de que Bob Iger, el director ejecutivo de la empresa, le contará lo ocurrido a empleados de la ABC en una reunión de trabajo, según publicó La Nación.'Encontrar al delincuente es lo más difícil para el FBI... Casi imposible porque los hackers de todas partes del mundo tienen diversas técnicas para ocultar su rastro en la red', dijo al sitio Deadline Hector Monsegur, director de Rhino Security Labs, hacker y actual consejero del FBI.El especialista ejemplificó: 'El hacker puede ser egipcio y utilizar software ruso y hacer parecer que su identidad es rusa, pero en verdad no'. Además, explicó que el fallo en la seguridad no sería responsabilidad de Disney, pues dispone de un buen sistema de seguridad, por lo que el robo se habría dado en las pequeñas productoras y distribuidoras que no tienen un gran presupuesto.Recientemente la plataforma de streaming Netflix fue víctima de un ataque cuando fueron filtrados diez episodios de Orange Is The New Black. Netflix, al igual que la productora de Walt Disney, se negó a pagar a los piratas.