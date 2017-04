El "criminal más sexy" fue detenido en Inglaterra y deportado a EE.UU

Menos de ocho horas estuvo Jeremy Meeks en Londres. Fue deportado desde el aeropuerto de Heathrow por no tener la documentación en regla.El ex convicto reconvertido en modelo fue detenido por inmigraciones. Jim Gordon declaró a los medios que su representado tiene todos los papeles en regla y porta una carta oficial de su libertad condicional.Medios británicos captaron el momento en el que Meeks espera en el aeropuerto antes de ser enviado de vuelta a Los Ángeles.El californiano había viajado allí por trabajo, según confirmó su vocero."No fue arrestado, pero lo deportaron. No lo dejarán entrar. Está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión", relató Gordon.El ex delincuente de 32 años ya se encuentra en su país y se mostró muy molesto por lo sucedido: "Estoy harto de esta mierda. Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura".Meeks, que salió de prisión en marzo de 2016, tuvo su primera aparición en una pasarela el pasado mes de febrero durante el desfile de Phillip Plein en la Semana de la Moda de Nueva York.