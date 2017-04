Rumorean que entre Siciliani y Dante Spinetta "hubo más de un touch and go"

Griselda Siciilani aparece en la tapa de la revista Paparazzi junto a Dante Spinetta. La publicación asegura que hay romance entre ellos."Esto recién está comenzando. Y nadie sabe muy bien para qué lado puede terminar. Tienen onda, chispa, se gustan. Hubo más de un touch and go, pero para el noviazgo firme falta un largo trecho", habría dicho un allegado al músico.En Twitter, Spinetta salió a desmentir la información. Aseguró que nunca tuvo nada con la actriz y luego indicó: "La foto esa es de mi cumpleaños y nunca tuve nada con ella". Cargó además contra la publicación: "No mandes fruta revista Paparazzi... ponganse las pilas con sus fuentes".Por su parte, ella se refirió en Twitter a la obra que protagoniza. "Vamos a lo importante: ¡¡¡¡¡¡SUGAR es un fuego y estamos felices!!!!! ¡¡¡gracias!!!", escribió.