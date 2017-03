Chano debe casi $ 10 mil de multas y no podrá manejar por 60 días

Santiago Moreno Carpentier, "Chano", el ex cantante de Tan Biónica, volvió a chocar. Tenía la licencia vencida desde setiembre y andaba sin seguro. Además, debe más de $ 8.000 por multas anteriores. Por esas infracciones, la Ciudad tendrá que inhabilitarlo para conducir por 60 días, ya que agotó sus puntos del sistema de scoring. Y si quiere volver a manejar deberá hacer un curso de educación vial durante una semana. Mientras tanto, avanza la causa por el primer accidente, de agosto de 2015, en el que manejaba borracho y drogado.El accidente, que volvió a producir una catarata de burlas en las redes sociales, ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de ayer, en Ruiz Huidobro y Washington, Saavedra. El cantante manejaba su DS 4 Crossback, cuando por algún motivo chocó un Renault Clio que estaba estacionado. Chano compró el auto hace poco: según supo Clarín, en los accidentes anteriores manejaba autos prestados por las automotrices.Un patrullero que circulaba por la zona se acercó. Los policías le hicieron el control de alcoholemia, que dio negativo. Pero no le hicieron ningún test para detectar si estaba drogado o medicado. Tampoco avisaron a la fiscal de turno. El propio Chano contó públicamente que pelea contra su adicción a las drogas."Venía por una calle oscura. Un auto estaba un poco salido de lugar. Calculé mal, le pegué y le rompí la óptica. Después, por ser yo, me mandaron a todos. Se hizo algo grande de un choque común", le contó más tarde el cantante al periodista Angel de Brito.El tema es que Chano circulaba sin seguro, y su licencia de conductor está vencida desde setiembre. "Es una mera infracción administrativa, no significa que no sepa conducir", afirmó su abogado, Gabriel Iezzi.Pero la situación no es tan sencilla. Según consta en la página web del Gobierno porteño, Chano acumula ocho infracciones de tránsito entre el 23 de setiembre y el 9 de enero, todas por exceso de velocidad. Suman $ 8.320 más $ 1.560 de ayer por andar sin licencia, por lo que acumula $ 9.880 de deuda.En la web figura que por cuatro de esas infracciones más la de manejar con registro vencido le tienen que restar 24 puntos en total. Como el límite es 20, quedará inhabilitado para conducir por 60 días, de acuerdo a la ley de scoring.En la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron que si Chano quiere volver a manejar primero tendrá que presentarse ante un controlador de faltas, pagar las multas y que le abran un expediente especial por el scoring. Luego deberá asistir a un curso en la Asociación Creando Conciencia Urbana o en la firma Sistemas Reid, que se dedican a la seguridad vial. Serán seis horas diarias durante una semana, y al terminar recuperará los 20 puntos.Una vez cumplido ese paso, tendrá que ir ante la Dirección de Licencias y renovar su registro vencido, con el mismo trámite que cualquier otro vecino.Además, el 31 de marzo pasado Chano chocó contra un camión en la ruta 3, a la altura de Cañuelas, y terminó internado.El año pasado hubo 415 conductores que perdieron su licencia por haber agotado los 20 puntos del sistema de scoring y hubo récord de quita de puntos.Del total de sancionados, 385 hicieron un curso de seguridad vial para recuperar su carnet. Hay dos tipos de cursos. Para quienes no llegaron al tope de descuento de 20 puntos dura tres horas y se dicta en la Dirección de Licencias o en distintas sedes de sindicatos del transporte o asociaciones de seguridad vial. El curso para quienes quedaron inhabilitados, como el caso de Chano Moreno Carpentier, dura una semana, con jornadas de seis horas.El sistema de scoring se empezó a aplicar en 2009. Al terminar el primer año les devolvieron todos los puntos a los conductores, y desde entonces se recuperan automáticamente cada dos años.Según la norma, las distintas infracciones pueden costar 2 puntos (circular sin cinturón de seguridad o casco, por ejemplo); 4 (licencia vencida, girar en U); 5 (manejar hablando por celular), 10 (exceso de velocidad); o directamente los 20 si se corren u organizan picadas.La primera vez que se pasa el límite, el conductor queda inhabilitado por 60 días o puede hacer el curso. A la segunda vez, son 180 días y el curso pasa a ser obligatorio. A la tercera son dos años y a la cuarta cinco.Según datos de la Ciudad, la infracción más común en el scoring es el exceso de velocidad. El 93% de los infractores son hombres, sobre todo los que tienen entre 40 y 49 años.