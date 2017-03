Chano protagonizó otro choque, esta otra vez contra autos estacionados

El ex líder de Tan Biónica, "Chano" Charpentier, chocó a dos automóviles que estaban estacionados en el barrio porteño de Saavedra, y tal como sucedió anteriormente cuando se vio involucrado en un episodio similar, los vecinos lograron grabar el momento y lo subieron a las redes sociales.En esta oportunidad, el músico chocó con su Citroën DS4 a dos autos que estaban estacionados sobre la calle Ruiz Huidobro, este miércoles cerca de la una de la madrugada."Chano" no se encontraba bajo los efectos del alcohol pero si tenía el registro de conducir vencido, y su auto fue secuestrado."Estábamos con unos compañeros de trabajo jugando al fútbol y escuchamos sonar la alarma de un auto. Vimos un Clío al que le sonaba la alarma. A los 10 minutos salimos de comer, vi que era el auto que estaba delante del mío. Lo chocó un DS4 blanco y estaba Chano con la policía", contó un testigo del accidente.

"No nos dejaban acercarnos, había pocas personas en el lugar. (Chano) Bien no estaba pero bueno, es una persona que tiene problemas. Esa calle es bastante ancha y tranquila", agregó en declaraciones televisivas.Esta no es la primera vez que el ex líder de Tan Biónica protagoniza un accidente de tránsito.En agosto de 2015, "Chano" chocó por primera vez y fue un escándalo en el barrio de Belgrano.Varios vecinos lo bajaron a golpes de su camioneta y terminó internado en el Hospital Pirovano por las heridas en el cuerpo y en la cara.Los testigos de aquel episodio aseguraron que el cantante circulaba en contramano por la calle Mendoza y Artilleros cuando destruyó siete autos que estaban estacionados.Casi medio año después, el cantante protagonizó otro episodio. Aquella vez ocurrió en Cañuelas, en el kilómetro 58 de la Ruta nacional 3.Por este incidente, estuvo internado en el Hospital Marzetti y luego fue trasladado al Sanatorio Finochietto, en Capital Federal.El músico viajaba solo e impactó su vehículo contra un camión sufriendo fuertes golpes en varias zonas del cuerpo y el cráneo y escoriaciones en los brazos y tobillos, el examen de alcoholemia le dio negativo.