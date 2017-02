Espectáculos

Sigue la polémica

Jueves 23 de Febrero de 2017

La ex del Polaco destrozó a Silvina Luna: "No me gustó conozca a mi hija"

"No me gustó para nada que conozca a mi hija, porque no me van las noviecitas que cambian de calzón todos los días", señaló Valeria Aquino sobre el romance entre el cantante y Silvina Luna.