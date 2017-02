Angelina Jolie habló por primera vez de su separación de Brad Pitt

Espectáculos Primera aparición de Angelina Jolie y sus hijos tras el divorcio

En septiembre del año pasado, la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie sorprendió a todos. Sin embargo, aunque la ruptura fue el foco de atención de los medios de espectáculos de todo el mundo por mucho tiempo, ellos nunca hablaron al respecto. Ahora, cinco meses más tarde, ella rompió el silencio.Fue durante su visita a Camboya, donde viajó para presentar First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre), su nueva película. Allí, la actriz de Hollywood dialogó con la BBC. Y aunque no quiso dar demasiados detalles sobre su alejamiento de Pitt, contestó las preguntas con amabilidad.Pitt y Angelina tienen seis hijos en común (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox). Y para ambos generó un gran dolor la separación, principalmente por los pequeños. "¿Te puedo preguntar cómo la estás sobrellevando?", fue la siguiente pregunta de la entrevistadora. "Todos en mi familia, en algún momento, pasaron tiempos difíciles. Pero hoy mi foco está puesto en mis hijos, en nuestros hijos, y en cómo encontrar una salida. Como dije antes, somos y siempre seremos una familia. Así es cómo lo estoy sobrellevando: tratando de encontrar una salida que nos haga más fuertes y más inteligentes", contestó la actriz.Sobre cómo imagina su futuro, la figura de Hollywood sostuvo que "en cinco años" le gustaría "estar viajando por el mundo visitando" a sus hijos y "esperando que ellos sean felices". Y concluyó contando cómo son hoy sus días: "Estoy en un momento en el que todo el mundo está en mi habitación: dos hamsters, dos perros y dos chicos en este momento. Es maravilloso, pero... me despierto y lo primero que pienso es '¿Quién va a sacar al perro? ¿Quién va a hacer el desayuno? ¿Quién no se lavó los dientes'", cerró.