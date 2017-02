Espectáculos

Tras ruptura con Brad Pitt

Lunes 20 de Febrero de 2017

Primera aparición de Angelina Jolie y sus hijos tras el divorcio

La actriz de Hollywood asistió a la avant premiere de la película que dirigió, "First They Killed My Father", en Siem Reap, Camboya rodeada de los niños que tuvo con su ex marido, Brado Pitt. Las fotos.