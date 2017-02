Aunque Del Potro le parece "lindo", Jimena Barón asegura: "Estoy sola"

Jimena Barón cumplirá este año 30 de edad y 20 en el mundo de la actuación. Irrumpió como una nena simpática como Loli en Gasoleros y siempre fue creciendo en protagonismo con Son amores, Los Roldán, Casi ángeles, Los únicos, Esperanza mía. En ShowMatch comenzó a mostrar su costado más sensual, que hoy la identifica. También "ganó" espacio en los programas de chimentos por su romance con el futbolista Daniel Osvaldo, con quien tuvo a su hijo Morrison. Jime es una de las caras de Quiero vivir a tu lado, la flamante tira de Pol-ka en El Trece.



Hoy reparte su tiempo entre las grabaciones, el cuidado de su hijo, la realización de su disco como compositora y cantante, su presencia en las redes sociales y el ejercicio físico para mantener su envidiable cuerpo. ¿Le queda tiempo para relaciones amorosas?

Poco, pero hace unas semanas se la vinculó a Juan Martín del Potro, aunque ella lo negó a medias.



Barón, cuyo apellido real es Pérez Guevara, en la nueva ficción es Florencia: compañera de trabajo de Vero Paola Krum- en la autoescuela. "Soy Floro, la mejor amiga de Paola Krum. Trabajo en la escuela de mi viejo con Mauricio Dayub, que es mi jefe, y Darío Barassi, mi compañero", cuenta y enseguida añade. "Mi personaje es una mina amarga total, todo lo tira para abajo y es un témpano, aunque después va a salir algo más sensible".



Sobre su regreso a la grabación de una novela, señala: "Siento que Pol-ka es mi casa. Es un lujo trabajar ahí con Adrián y su gente. Extrañé mucho cuando estaba afuera, en Italia viviendo con Daniel. Me encanta viajar, pero también tener mi rutina acá. Me hace muy feliz mi trabajo y lo hago contenta. Levantarme, desayunar, ir en el auto escuchando música, grabar. Esta es mi realidad. Cumplo 20 años como actriz y me sale natural ir a grabar. No me fastidia", describe aunque no elude los obstáculos cotidianos.



"Entiendo los baches de tiempo. El volver a grabar escenas Todo me gusta. A las 6 y media estoy en casa y el gordo (su hijo Morrison) se duerme a las 10 de la noche. Ese es el rato que estoy con él. Trato de aprovecharlo".



Jimena es una activa participante en las redes sociales, mucho más que sus compañeros de elenco. "No saben lo que es el Boomerang -una aplicación para celulares-. Les tengo que explicar los movimientos. No tienen ni idea. Son muy toscos, jaja", se queja a modo de broma. Y también dice que a veces le da vergüenza que publiquen ciertas cosas que sube a redes sociales.



"Pero entiendo que hay una moda de levantar lo que uno publica. Entonces a veces ponen: '¡Arde!' '¡Candente!' '¡Se destapó!'. Pero cualquiera que me conoce sabe que soy cero pudorosa con mi cuerpo y que tengo instalado ahí arriba mi ego. Mi personalidad es la de ser así leona", expresa.



Y a su vez aclara: "Yo respeto mucho a la gente y si me agreden por alguna red social mando una bloqueadísima, jaja. Igual tampoco vienen los fotógrafos a casa. Yo no soy Susana Giménez. Sí me ha pasado que con el lío con Daniel me sacaron fotos sin pedir y es una situación fea que te sigan, pero es parte del trabajo", reconoce sincera.



"La fama me parece una consecuencia de mi trabajo como actriz. Es un trabajo con exposición, pero no somos distintos". Barón acepta las bondades que se generan a partir de su labor. "Sí tenemos ciertos beneficios. Por ejemplo, nos dan ropa, jaja, y lo agradezco. Pero no me molesta la fama. La agradezco. Es una consecuencia de ser actriz y a mí no me molesta".



Por último, tras los rumores que indicaron que Jimena Barón pasó un fin de semana en enero con Juan Martín del Potro en Tandil, la actriz (ex de Daniel Osvaldo) expresó: "Ya dije que sólo me lo crucé en un lugar, dicen cosas. Me parece lindo, obvio. Es muy buen mozo. Lo conozco desde hace un montón de tiempo, pero de cruzarnos y de hablar un toque. Pero no le mandé mensajes ni nada. Estoy sola", concluye cerrando el tema. (Diario Popular)