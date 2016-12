Ratifican el romance de Barbie Vélez con un futbolista

Seguimoooo??? Un vídeo publicado por Barbie Pucheta (@barbiepucheta) el 8 de Dic de 2016 a la(s) 12:47 PST

??? Una foto publicada por Barbie Pucheta (@barbiepucheta) el 3 de Dic de 2016 a la(s) 3:17 PST

????? @bellehelguera @dytpublicidad Una foto publicada por Barbie Pucheta (@barbiepucheta) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 6:14 PST

El delantero de River, Sebastián Driussi y la mediática Barbie Vélez son jóvenes, exitosos, solteros y necesitan divertirse. Él después de la estrepitosa derrota que sufrió River en el superclásico con Boca. Ella, mientras busca recuperarse del dolor que le significó la muerte de su querido abuelo.Por ello, en la noche del lunes fueron al cine. Según el diario Muy, para no ser fotografiados juntos Barbie llegó aproximadamente a las 22.30. Se dirigió al mostrador y compró dos entradas, pese a que estaba sola. Driussi por su parte ya estaba en el lugar. Aprovechó la promoción que incluía un balde grande de pochoclos y dos gaseosas, pese a que también estaba solo. Minutos después mientras los dos hablaban por teléfono (seguramente entre ellos) a pocos pasos de distancia, se cruzaron unos segundos en el sector de Cine Premium, donde ella le pasó un ticket.De la misma manera que dice no salir con Driussi, Barbie desmentía que estaba con Fede Bal cuando recién iniciaba la relación.De inmediato se volvieron a separar, pese a que seguían conectados vía telefónica. Ingresaron al sector de cines común y con diferencia de un par de minutos, entraron a la sala donde se proyectaba la película Animales fantásticos. Una vez finalizado el filme, partieron separados como habían llegado, con rumbo desconocido.La noticia de un romance entre ellos había surgido hace unos días y la confirmó Ana de Biasi, la ex novia del propio jugador, en La Mañana de El Trece. "Hace un mes terminé la relación con Sebastián pero volvimos a vernos y me dijo que estaba hablando con una famosita, que me iba a enterar rápido por la tele", comentó despechada.Ante la pregunta de si esa famosa era Barbie Vélez, Ana destacó que por lo menos ellos "se hablan" porque "los dos se siguen en las redes sociales y se dejan de seguir al mismo tiempo". Y aportó un dato más: "Ella había salido con un ex compañero suyo, con Manuel Lanzini. Eso fue antes de Federico Bal"."Ahora no sé qué pensar, hace tres años que estamos juntos y la fama lo cambió, él siempre fue creído, es muy cholulo, pero cuando empezó a hacer muchos goles cambió más", arremetió De Biasi, quien también reveló que la figura del Millo "le escribía mensajes a otras famosas", como Virginia Gallardo, Maypi Delgado y Candela Ruggeri, íntima amiga de Barbie.Consultada por este tema en Desayuno americano con Pamela, la hija de Nazarena contestó con cara de desentendida: "Ni lo conozco a Driussi". Entonces, le preguntaron qué haría ella si el delantero del Millonario la invitara a ver un partido.Y, para sorpresa de muchos, Barbie dio a entender que en otro momento hubiera aceptado la invitación, pero con la mediatización del caso ya no le interesa conocer al delantero, quien acaba de extender su vínculo con River hasta 2019 con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros."Ya se hizo mucha polémica y me la baja. Le quiero huir a la polémica lo más que puedo. Tampoco era un romance. Se creó algo que sinceramente no era porque yo no había hablado con el chico, no lo conocí...", explicó la joven actriz y ex participante de Bailando por un sueño. "Quisiera salir con alguien que no sea del medio", cerró determinante la ex novia de Federico Bal.Hasta Alejandro Pucheta, el papá de Barbie se encargó de negar la relación. Le mandó una serie de WhatsApp al periodista Tomás Dente en el que escribió: "Barbie no está de novia. No sale con nadie. Por el momento está sola y disfrutando de su soltería. Ella está pasando este duelo del abuelo, pero está bien. Desmiento que está en pareja con este chico", aclaró sin dudar. ¿Qué dirán ahora?