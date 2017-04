El Banco Central comprará 25.000 millones de dólares para engrosar las reservas

En la presentación del Informe de Política Monetaria, Sturzenegger explicó que las reservas representan el 10% del producto y se irá en busca de un nivel más cercano al de la mayoría de los países en los que la economía marcha bien, que ronda el 17%.Destacó que en el último año crecieron 4 puntos básicos, por lo cual una caída en las reservas como la de la jornada anterior, no tuvo impacto en la economía cuando "hace un año atrás hubiera sido tapa de todos los diarios".Las reservas cerraron en u$s 49.108 millones ayer y, según cálculos gruesos del propio BCRA, equivalen al 10% del PBI. A grandes rasgos, la entidad debería sumar unos u$s 25.000 millones para cumplir su objetivo de reservas.Respecto de plazos, Sturzenegger aclaró que las compras ya habían empezado (ya compró dos veces dólares del Tesoro durante este mes) y que podría durar más de un año. Sería, más bien "una aceleración" en el ritmo de compra de divisas que ya existe.Desde abril del año pasado, el BCRA compró un promedio de u$s 1450 millones por mes al Tesoro y a provincias que colocaron deuda en el exterior.Por último, Sturzenegger reafirmó las metas de inflación para este año de entre 12% y 17% punta a punta, ya que sostuvo que aunque en el primer trimestre del año la inflación se salió del sendero necesario para alcanzar ese nivel, la corrección necesaria es posible.