El Banco Central reitera que la inflación todavía puede ser inferior al 17%

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, aseguró este martes que todavía es "cumplible" la meta de inflación de entre 12 y 17% para este año que fijó esa entidad y consideró que "hay que tomar las acciones concordantes para que eso ocurra, pero es totalmente factible".Sturzenegger defendió la decisión de subir las tasas de interés y dijo que se tomó esa medida porque "no estaba bajando" en la manera en que se esperaba el índice de inflación núcleo, aquel que no contempla las variaciones de las tarifas, ni los precios estacionales.Así lo indicó al presentar el Informe de Política Monetaria en una conferencia de prensa que ofreció en la sede del Central."En febrero dijimos que íbamos a enfrentar tres meses con números más altos por la suba de precios regulados, quizá no lo esperábamos tanto en los estacionales", consideró el funcionario.Por otra parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó este martes que la inflación para este año se ubicará en torno al 25,6% en sintonía con las previsiones de las consultoras privadas.La semana pasada tras la confirmación de la nueva aceleración de la inflación el Banco Central resolvió una suba de la tasa de referencia de modo de enfriar aun más la economía. Desde las cámaras empresarias criticaron la decisión de Sturzenegger que encarece el crédito y vuelve más atractiva la especulación financiera por sobre la inversión productiva.