Vecinos de Colonia Ensayo denunciaron intento de fumigación cerca de un loteo

Un grupo de vecinos autoconvocados se mostraron preocupados debido al incumplimiento de un fallo judicial que rige desde marzo del año pasado, el cual prohíbe la fumigación con agrotóxicos. Sin embargo, en el loteo Tierra Alta, en un cuadrante de 1905 metros no se llevaría a cabo.

Mariela, una de los vecinos, denunció: “Están sucediendo unas cuantas situaciones irregulares, principalmente de violencia institucional que venimos denunciando acá en Colonia Ensayo. En este momento, Jimena, que es la amparista de Tierra Alta, está dentro de la comisaría intentando que le tomen la denuncia. Lo que sucede es que la comisaría está dentro del grupo de recetas, que es un mandato judicial, donde se suben las recetas y los ingenieros que van a aplicar tienen el deber de anunciar la aplicación que van a hacer. Deben presentar plano, nota denunciando que es el aplicador y el matriculado. Todo eso es un protocolo que no se cumple”.

“Hoy a la tarde recibimos una receta que es bastante conflictiva porque cuando revisamos las coordenadas nos damos cuenta que no coincide con el plano presentado. Jimena se comunicó con la comisaría y el policía que la atiende empieza a decir que no puede tomarle porque el encargado de la comisaría no está. Nosotros avisamos que no íbamos a venir a la comisaría porque sino te mandan a la de Brasilera. Esto es un insulto: la misma comisaría que presenta en el grupo de receta, la receta que ellos aceptaron porque debían haberla controlado. Ellos y el mismo gobierno local, que es el mismo presidente comunal que está en ese grupo. Ninguno toma la responsabilidad de revisar lo que presentan los ingenieros y nos mandan a fumigar”, detalló.

A raíz de la unión de los vecinos, confirmaron que apareció una oficial principal que decidió tomar la declaración a la vecina.

Volviendo al cuadrante 1905, en Tierra Alta, precisó que comienza en la jurisdicción de Colonia Ensayo, en el borde del arroyo Salto y se extiende hasta cerca de la comuna. Así sería en el sector norte-sur. Por otra parte, entre este y oeste, ese perímetro implica otros loteos donde viven otras personas en La Reina y Santa María I.

El reciente caso

En primer lugar, Mariela manifestó: “En mayo, vinieron los vecinos a denunciar porque un loteo que se ve beneficiado con esta vecina, una vecina denunció que la estaban fumigando. Vinimos a hacer la presentación y nos encontramos con que los ingenieros responsables de eso, se apersonaron en la puerta y querían ver si estaba el patrullero para presionar”.

Asimismo, aducen que “los funcionarios policiales están presionados porque esto es una cuestión política y económica importante. No solamente pasa en Colonia Ensayo, sino que pasa en otros lugares. En este caso nos toca a nosotros y asumimos la responsabilidad de hacernos cargo de denunciarlo”.

Los daños al medio ambiente y a los ciudadanos

Lorena, otra de las vecinas presentes, informó: “Hay un estudio hecho en arroyo Salto que salió favorable a nosotros por una nena de 10 años, donde el daño genético es terrible y está puesto en la orden. Se ganó un amparo gracias al daño genético que tuvo la nena. Ahora tiene un costo ese estudio, que entre todos los vecinos hicimos para tener una muestra de que la fumigación hace mal. No solicitamos que no fumiguen y no trabajen, sino que busquen otra manera más saludable para que no pasen estos casos”.

Sobre la forma de fumigar en la zona, se mencionó que utilizaron drones y mosquitos. “En mayo fui yo la que denunció porque el mosquito pasó cerca, a toda velocidad y no se podía respirar”.