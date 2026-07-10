Vaca Muerta: La empresa del dueño del Inter Miami y una firma italiana desplazaron a Techint en la mayor obra del GNL

Quedarán a cargo de la ingeniería y ejecución de la obra.

Vaca Muerta. Dos empresas que nunca habían operado en la Argentina fueron seleccionadas para construir el mayor gasoducto de la historia del país. Se trata de la estadounidense Pumpco y la italiana Bonatti, que junto con la firma local Contreras Hermanos se adjudicaron la obra valuada en US$1.200 millones, una infraestructura clave para el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que impulsan YPF, ENI y XRG, la división internacional de inversiones energéticas de la petrolera estatal de Abu Dhabi, Adnoc.

Las empresas recibieron la notificación formal de la adjudicación, aunque el inicio de la obra aún depende de la aprobación de la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para fines de este año o comienzos de 2027, informó La Nación.

Un ducto récord para conectar Vaca Muerta con el mar

El nuevo gasoducto unirá Meseta Buena Esperanza, en el corazón de Vaca Muerta, con Sierra Grande, en Río Negro, donde se construirá la terminal marítima de exportación de GNL.

El proyecto contempla dos ductos paralelos de 527 kilómetros: uno para gas, de 48 pulgadas de diámetro, y otro para líquidos, de 24 pulgadas. El conducto de gas será el de mayor diámetro construido en la Argentina, superando ampliamente al gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), de 36 pulgadas.

La obra forma parte del megaproyecto de exportación de GNL liderado por YPF, ENI y XRG, que avanza en paralelo con la iniciativa de Southern Energy (SESA), aunque ambos desarrollos cuentan con financiamiento y estructuras independientes.

Nuevo revés para Techint-Sacde

La adjudicación significó la segunda derrota consecutiva para la sociedad Techint-Sacde, encabezada por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, que semanas atrás también había quedado fuera de la construcción del ducto impulsado por SESA.

En esta oportunidad, el consorcio perdió la licitación frente a Pumpco y Bonatti por una diferencia cercana al 15% en la oferta económica, pese a ser uno de los pocos grupos nacionales habilitados para competir junto a empresas internacionales.

Desde Techint evitaron realizar declaraciones sobre el resultado.

Quiénes son las empresas ganadoras

Para Pumpco, la adjudicación representa el primer gran contrato en la Argentina luego de varios intentos fallidos. La compañía pertenece a MasTec, constructora estadounidense fundada por el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas, también propietario del Inter Miami, club donde juega Lionel Messi.

MasTec factura cerca de US$14.300 millones anuales y desde hace tiempo busca ingresar al mercado argentino de infraestructura energética.

Desde el sector destacaron que la incorporación de nuevos competidores internacionales permitió reducir los costos de las obras. "La competencia le hizo bien a la Argentina", señalaron fuentes vinculadas al proceso licitatorio.

Lo que viene

Mientras avanza la definición de la inversión, el consorcio YPF-ENI-XRG prepara la licitación para la provisión de los caños que conformarán ambos ductos, un proceso que se lanzará en las próximas semanas.

Si el proyecto obtiene la aprobación definitiva, Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos quedarán a cargo de la ingeniería y ejecución de una obra considerada estratégica para transformar a la Argentina en un exportador de gas natural licuado hacia los mercados de Europa y Asia.