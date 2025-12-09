Un bebé de un año fue atacado por un pitbull e imputaron al abuelo por maltrato al animal

Tras el ataque, el bebé debió ser trasladado a un centro del alta complejidad, debido a la gravedad de las lesiones. La fiscalía investiga al abuelo del niño por maltrato animal y lesiones graves.
Un bebé de un año fue derivado de urgencia a la ciudad de Córdoba tras ser atacado por un perro pitbull, el domingo, en la localidad cordobesa de El Brete, en el barrio Ceferino Namuncurá.
En un primer momento fue asistido en el Hospital Aurelio Crespo de la ciudad de Cruz del Eje y luego derivado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde se le diagnosticó traumatismo de cráneo, facial y cervical.
Este lunes a la tarde fue pasado a sala común, por lo que su recuperación es favorable.
La fiscal de Cruz del Eje, Sabrina Ardiles, confirmó que se formularon imputaciones por lesiones graves y maltrato animal, destacando que el perro estaba atado y sin comida ni agua.
"El abuelo del niño lo rescató y le daba comida en su casa", explicó Ardiles, quien indicó que la situación del perro fue negligente por parte de su propietario.
"Es lamentable. No hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal, pero el niño tiene traumas craneofaciales y cervicales debido al ataque", añadió la fiscal, quien subrayó la necesidad de modificar las calificaciones legales. "Lamentablemente, no nos da el código ningún otro elemento para imputar alguna otra cuestión", apuntó. (fuentes Cadena 3 y ElDoce)