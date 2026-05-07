Un apostador de Paraná ganó más de $9 millones en el Quini 6 y otro entrerriano acertó el Loto

Entrerrianos ganaron importantes premios en el Quini 6 y el Loto

Cuatro entrerrianos ganaron más de 9 millones de pesos en el último sorteo de Quini 6 en la modalidad del Siempre Sale. Una de las boletas se jugó en Paraná.

El sorteo Nº 3371 del Quini 6 realizado este miércoles dejó cuatro ganadores en la provincia de Entre Ríos en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas se realizaron en las agencias Nº 1375 de Paraná; Agencia Nº 779 de Aldea Brasilera; Agencia Nº 54 de Villaguay y Agencia Nº 70 de Basavilvaso. Cada uno de los cuales se llevar $ 9.298.203,55.

Todos los sorteos

En el sorteo Tradicional salieron el 42-17-18-20-05-13. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.434.254.434. En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-37-03-15-14-40 y tampoco hubo ganadores, por lo que en el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha salieron los números 34-30-25-35-03-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.360.455.180.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 950 ganadores y cada uno percibirá $163.157,89.

El próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.170 millones de pesos.

Ganador del Loto en La Histórica

Por otra parte, desde el IAFAS indicaron a Elonce que en el sorteo del Loto, que también se realizó el miércoles, hubo un ganador de Entre Ríos que se lleva 6.180.715,53 millones de pesos. En este caso, la boleta se jugó en la Agencia N° 899 de la ciudad de Concepción del Uruguay.

El afortunado acertó 5 números en la modalidad Tradicional y junto a otros cuatro ganadores se repartieron el pozo que era de $30.903.577,65. Los números que salieron bajo esta modalidad fueron: 02; 20; 23; 27; 38 y 41.