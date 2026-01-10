Se vive una noche a puro chamamé, chamarrita y folklore en el Festival de Diamante

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Tercera noche del Festival de Jineteada y Folclore

10 de Enero de 2026
Tercera noche del festival de Diamante
Tercera noche del festival de Diamante Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

Sobre el escenario mayor del Campo Martín Fierro se presentan Sofi Drei, Pablo Spinetti y Los del Tuyú, Sergio Galleguillo y agrupaciones de danzas folklóricas. Toda la cobertura en Elonce.

En el marco de la tercera noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, este sábado se vive una noche a puro folklore, chamamé y chamarrita sobre el escenario mayor del Campo Martín Fierro.

 

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

Luego del clásico desfile de Agrupaciones Tradicionalistas y presentación de Tropillas Entabladas, se presentan artistas de nombre regional y nacional. A partir de las 20:00 estuvieron en el escenario Ballet Emoveré; seguido por Sofi Drei, la joven artista de 19 años oriunda del departamento Paraná.

 

Una vez cumplida la Elección de la Paisana Nacional, un certamen que destaca a las mujeres que representan la tradición de la zona, continúan sobre el escenario Canto del Alma, Jineteada de Bastos, Sergio Galleguillo; Diamante Baila; Adrián Maggi y Pablo Spinetti y Los del Tuyú.

 

Sofía Drei deslumbró con canciones como "Yo soy de Paraná";

 

"Qué emoción es estar por primera vez en este escenario con la gira Conexión Litoral", señaló y destacó: "Ver esta tribuna me llena el alma. Este es el sueño que desde chiquita tuve, ver tantas caras conocidas desde el escenario".

Sofi Drei
Sofi Drei

 

Hacia el final de su presentación, que se extendió poco más de 25 minutos, Drei le hizo un homenaje a Pancita y a los Hermanos Cuestas con la icónica canción "Juan de Gualeyán".

Diamante Festival de Jineteada y Folclore
