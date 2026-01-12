 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En el Campo Martín Fierro y Lisardo Gieco

Se vive la quinta luna festivalera del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Ballets de danza folklórica y la pareja ganadora del certamen de baile típico subieron al escenario, seguidos por Diamantinos. Se presentarán, además, Lázaro Caballero, Los Majestuosos del Chamamé, La Clave Trio, Copla Alta y Son3.

12 de Enero de 2026
Quinta noche del Festival de Diamante
Quinta noche del Festival de Diamante Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

Ballets de danza folklórica y la pareja ganadora del certamen de baile típico subieron al escenario, seguidos por Diamantinos. Se presentarán, además, Lázaro Caballero, Los Majestuosos del Chamamé, La Clave Trio, Copla Alta y Son3.

Este lunes se celebra la quinta y anteúltima noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. En ese sentido, durante la tarde se llevó a cabo una nueva ronda de jineteadas en la categoría bastos y clinas y el encierro de tropillas entabladas.

 

La emisión del Festival de Diamante se puede ver por Elonce en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, dedicado a difundir los principales acontecimientos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región.

 

En el escenario del Campo Martín Fierro se presentó el ballet “El arraigo” de Viale, cuyo director es Giovanni Fontana y Florencia Montiel. El conjunto se presentó con una veintena de bailarines y deslumbró con danzas instrumentales.

 

Luego realizaron una actuación al compás de “Escondete que viene mi mama” de Campedrinos.

 

Minutos después fue el momento de los diamantinos Elías Acosta y Melina González, ganadores de la categoría “pareja tradicional” en el Tercer Encuentro de

Danzas Folclóricas, realizado el 22 de noviembre en la Plaza 9 de Julio de Diamante. De este modo, la pareja se presentó con “Lo que el río se llevó” de Carlos Santa María.

Pareja ganadora certamen Diamante

Ambos se formaron en el ballet Emoveré, bajo la guía del profesor diamantino Manuel Urriste.

 

El turno de Diamantinos

 

El conjunto folklórico oriundo de la ciudad anfitriona del festival inició su presentación con “Acuarela del río” de Alberto Cortez. Siguieron con “La de Chiquitín Portela”, una chamarra de la costa del Uruguay sobre la que el grupo filmó un video que saldrá en los próximos días.

 

“Es un placer compartir con ustedes, con toda esta patria grande que se ha amontonado en este rincón de Entre Ríos, que se llama Diamante”, señalaron en la apertura.

5ta noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante - Diamantinos

 

 

“Queremos agradecerle a toda la paisanada que se acercó”, agregaron para interpretar “Chamarrita Costera” de Los Musiqueros Entrerrianos. Además, entonaron “Te he prometido” de Leo Dan y cerraron con "Dejando Huellas" del Chaqueño Palavecino.

 

Posteriormente, sobre el escenario principal se presentó La Clave Trío con canciones de chacarera de autoría propia.

 

Cómo continúa la anteúltima noche

 

Está prevista la llegada de Lázaro Caballero, Los Majestuosos del Chamamé, La Clave Trio, Copla Alta, Son3, además de ballets de danzas folklóricas, además de rondas de jineteada en categoría bastos y clina.

Temas:

Diamante folclore jineteada
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso