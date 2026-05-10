Se conoció quién es el único argentino del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus y cómo vive la cuarentena

La emergencia sanitaria a bordo del MV Hondius, uno de los cruceros de expedición más exclusivos del mundo, dejó una historia impactante con sello argentino. Carlos Ferello, ingeniero jubilado y residente en Buenos Aires, se convirtió en el único compatriota que vivió en primera persona el brote de Hantavirus que provocó alarma internacional y obligó a desplegar un operativo sanitario sin precedentes.

El viaje había comenzado el 1 de abril en Ushuaia, con un itinerario pensado para explorar algunos de los destinos más remotos del planeta, como las islas Georgias del Sur, Tristán da Cunha y Santa Elena. A bordo viajaban cerca de 150 personas de más de 20 nacionalidades, en su mayoría científicos y aficionados a la observación de aves. Lo que prometía ser una experiencia única y tranquila rápidamente se transformó en una situación crítica.

Foto: EFE/EPA/ROB ENGELAAR

El relato del argentino

Según relató el propio Ferello, todo cambió cuando una pareja comenzó con síntomas febriles durante la travesía. En pocos días, la situación escaló: se confirmó el fallecimiento de uno de los pasajeros y luego el de su esposa tras ser evacuada. A partir de allí, se activaron los protocolos sanitarios internacionales y el seguimiento epidemiológico por parte de la Organización Mundial de la Salud, que intervino ante el riesgo de propagación.

El escenario se volvió aún más complejo cuando un tercer pasajero murió tras dar positivo en la cepa Andes del virus, una de las pocas variantes capaces de transmitirse entre humanos. El barco quedó bajo estricta vigilancia y varias escalas fueron canceladas. Incluso, en Cabo Verde se le negó el ingreso por razones sanitarias, lo que evidenció la magnitud del problema.

La cuarentena de Ferello

Finalmente, tras gestiones internacionales, el crucero fue autorizado a dirigirse a Tenerife, en las Islas Canarias, donde comenzó el desembarco controlado de los pasajeros. Desde allí, cada uno fue derivado a distintos países para cumplir cuarentenas obligatorias. En ese contexto, Ferello fue trasladado a Países Bajos, donde permanece aislado bajo supervisión médica.

De acuerdo con información oficial, el argentino se encuentra en buen estado de salud y sin síntomas, aunque deberá completar un período de aislamiento que podría extenderse por varias semanas. Durante ese tiempo, se le realizan controles periódicos y análisis para descartar cualquier tipo de contagio.

La experiencia dejó una marca profunda en el viajero, que había elegido este recorrido como parte de su etapa de retiro y su pasión por conocer destinos poco explorados. Lo que comenzó como una aventura terminó convirtiéndose en una historia atravesada por la incertidumbre, el riesgo sanitario y la coordinación internacional.