La Alianza Francesa busca evitar su cierre por problemas financieros y edilicios

La Alianza Francesa de Paraná atravesaba una delicada situación económica y edilicia que ponía en riesgo la continuidad de la institución, que este año cumplió 75 años. La nueva comisión directiva inició una campaña para conseguir socios y aportes que permitan afrontar una obligación financiera y realizar reparaciones urgentes en el edificio.

Carlos Ortiz, presidente de la comisión directiva desde hace tres meses, explicó a Elonce que la sede funciona en una propiedad con más de un siglo de antigüedad y que la falta de mantenimiento acumulada durante las últimas décadas provocó importantes deterioros.

“Esta institución histórica tiene más de 75 años y la casa tiene más de 100. Con la falta de mantenimiento de las últimas décadas, evidentemente por eso está en este estado”, manifestó.

Dos problemas que ponen en riesgo la institución

Ortiz explicó que actualmente enfrentaban dos dificultades principales. Por un lado, una situación financiera vinculada a una sentencia judicial y, por otro, el deterioro del inmueble.

“Tenemos dos problemas grandes. Un problema financiero que nos acosa en este momento y la parte edilicia, que necesita forzosamente trabajos y mantenimiento, sobre todo en los techos”, señaló.

Respecto de la situación económica, indicó que la comisión directiva pretendía cumplir con las obligaciones pendientes. “Queremos asumir esa sentencia judicial que tenemos. Hemos presentado un plan de pago y eso nos acosa en la parte financiera”, explicó.

Ante este escenario, las autoridades acudieron a la comunidad para conseguir los recursos necesarios. “Acudimos a la solidaridad de los paranaenses y de toda la zona de influencia”, expresó Ortiz.

Filtraciones y aulas que dejaron de utilizarse

Los problemas edilicios ya impactaron directamente sobre las actividades educativas. Silvia Alvarenga, directora pedagógica de la institución, contó que debieron dejar de utilizar diferentes espacios debido al deterioro.

“Soy la que sufre la pérdida de las aulas. En la primera sala teníamos una biblioteca multimedial que tuvimos que desarmar entera”, relató.

Los libros y materiales pedagógicos debieron ser trasladados a otros sectores del inmueble debido a los problemas existentes.

“Están todos los libros y los demás elementos pedagógicos desparramados por distintos lugares. Solamente estamos funcionando en dos aulas, por lo tanto tenemos que organizar los cursos para poder utilizar esos dos espacios”, explicó Alvarenga.

Las imágenes del establecimiento mostraron filtraciones de agua, rajaduras y deterioro en los techos, que constituyen una de las principales necesidades de reparación.

“Para mí es toda mi vida”

La situación generó especial preocupación entre quienes estuvieron vinculados durante décadas con la institución.

Una histórica integrante de la Alianza Francesa recordó su relación con el espacio y las distintas funciones que desempeñó a lo largo de los años. “Para mí es toda mi vida. Yo he pasado toda mi vida acá. Nunca me fui de Paraná y siempre, de una manera u otra, estuve vinculada”, expresó.

También recordó que en otros momentos la institución contó con directores franceses y diferentes mecanismos de colaboración que permitían sostener sus actividades.

La preocupación actual no solamente está relacionada con preservar un edificio, sino también con garantizar la continuidad de la enseñanza y de las actividades culturales desarrolladas allí.

Un puente con la cultura francesa

Ortiz destacó que la Alianza Francesa cumple un papel que trasciende Paraná y recibe personas de localidades cercanas interesadas en estudiar el idioma o acercarse a la cultura del país europeo.

“Todo aquel que quiere estudiar o acercarse a la cultura francesa o al idioma francés, ya sea de Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda u otras localidades cercanas, encuentra en la Alianza Francesa el puente de la cultura francesa con la región”, sostuvo.

La institución desarrolla actividades educativas, artísticas y culturales y, al cumplir 75 años, busca garantizar su continuidad frente a las dificultades actuales.

Convocan a sumar socios y colaborar

Además de solicitar aportes para las reparaciones, la institución lanzó una convocatoria para incorporar nuevos socios como una forma de generar ingresos que permitan sostener su funcionamiento.

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“Queremos socios, por favor, que vengan los socios”, pidió Alvarenga. La entidad informó que cuenta con un alias para recibir colaboraciones y que los datos se encuentran disponibles a través de sus canales institucionales y formularios.

La prioridad inmediata será conseguir recursos para reparar los techos y recuperar los espacios que actualmente no pueden utilizarse, al mismo tiempo que la comisión directiva intenta resolver las obligaciones económicas pendientes.