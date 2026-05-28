Gualeguaychú será sede de las Preliminares del Tango BA 2026 con dos jornadas a puro tango

La ciudad de Gualeguaychú volverá a ser sede de las Preliminares Oficiales del Tango BA Festival y Mundial 2026, una instancia que convoca a bailarines de distintas provincias y forma parte del circuito oficial que culmina en la gran final internacional en la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, se confirmó que el plazo de inscripción fue extendido hasta el 29 de mayo.

Las jornadas se desarrollarán el sábado 30 y domingo 31 de mayo, con una nutrida agenda de actividades, competencias y propuestas abiertas al público en torno a una de las expresiones culturales más representativas del país.

La convocatoria está destinada a participantes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y las ciudades de Zárate y Campana, quienes podrán competir en las categorías Tango Pista y Tango Escenario, además de las modalidades Milonga, Vals y Tango Senior. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a fiestaspopulares@gualeguaychu.gov.ar para recibir información sobre el proceso de inscripción.

El certamen forma parte del circuito oficial que culmina en la gran final internacional en Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del género a nivel mundial. Las parejas clasificadas accederán a esta instancia, donde compartirán escenario con representantes de distintas sedes del país y del exterior.

Además de la competencia, el evento incluirá espacios de formación, exhibiciones y milongas, con una propuesta pensada tanto para participantes como para el público.

Cronograma

Las actividades comenzarán el sábado 30 de mayo en el Club Recreo Argentino, con un workshop de musicalización e historia del tango a las 12:30, a cargo de Nel Mastro. A las 14 se desarrollará un workshop de secuencia con giro para la pista, dictado por Iván Leonardo Romero y Silvana Núñez.

A las 16 se realizarán las acreditaciones, a las 17 será la presentación de jurados y las palabras oficiales, y a las 17:30 dará inicio la competencia, que incluirá una exhibición de Gisela Paula Natoli y Facundo de la Cruz. Posteriormente, se anunciarán los semifinalistas. A las 21 tendrá lugar la milonga en la Asociación Musical Gualeguaychú, con musicalización de DJ Nel Mastro y artistas invitados.

El domingo 31 de mayo, también en el Club Recreo Argentino, la jornada comenzará a las 12 con un workshop sobre abrazo y caminata como base del baile social, acentos rítmicos y melódicos en el fraseo, a cargo de Gisela Paula Natoli y Facundo de la Cruz.

A las 16 será el ingreso a camarines y la acreditación de finalistas, mientras que a las 17 comenzará la competencia con la semifinal y final del certamen, además de una exhibición de Iván Leonardo Romero y Silvana Núñez. Luego se realizará la premiación de los ganadores. A las 21 se llevará a cabo la milonga de campeones en la Asociación Musical Gualeguaychú.

Jurado internacional

El jurado estará integrado por Gisela Paula Natoli, Silvana Núñez, Iván Leonardo Romero y Facundo de la Cruz, mientras que el veedor oficial será Martín Frosio, productor general del Festival y Mundial de Tango.

La actividad es organizada por Tango BA, Buenos Aires Ciudad y el Gobierno de Gualeguaychú.