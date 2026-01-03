Con transmisión de Elonce en vivo, comenzó el desfile de comparsas de la Fiesta Nacional del Carnaval del País

REDACCIÓN ELONCE
El Carnaval del País 2026 arranca este sábado en Gualeguaychú. Cuatro comparsas desfilarán durante once noches en el Corsódromo buscando el título de campeonas.
Este sábado 3 de enero, el Carnaval del País 2026 abre sus puertas en Gualeguaychú, marcando el inicio del mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina. Miles de espectadores se acercan al Corsódromo para disfrutar del colorido, la música y la danza, mientras las cuatro comparsas compiten por consagrarse campeonas en una temporada que promete once noches de puro carnaval.
El evento se transmite en vivo por Elonce, dentro del marco de Nuestras Fiestas, un programa destinado a difundir los diferentes eventos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región. Los organizadores destacan que cada comparsa trabajó durante meses para presentar coreografías, temáticas y carrozas renovadas, que buscan impactar tanto al público como al jurado.
El desfile inaugural sigue un orden preestablecido: Papelitos, dirigida por Juane Villagra, abre la jornada; le sigue Ara Yeví bajo la conducción de Guillermo Carabajal; Marí Marí, a cargo de Gregorio Farina, será la tercera; y O’ Bahía, con Adrián Butteri, cerrará la noche. Cada comparsa despliega su estilo y creatividad para iniciar la competencia con fuerza y entusiasmo.
Acto inaugural y primera noche de desfile
A las 21 horas, se realiza el acto formal de apertura con el tradicional corte de cinta, que marca oficialmente el inicio de la temporada. Una hora después, a las 22, comienzan los desfiles por la pasarela del Corsódromo, donde el público puede disfrutar de la combinación de plumas, brillos y coreografías que caracterizan al carnaval gualeguaychense.
El jurado evaluará a las comparsas en distintos rubros artísticos y técnicos durante las once noches de competencia. Cada presentación incluye música en vivo, vestuarios impactantes y carrozas que narran historias, mitos o tradiciones, generando un espectáculo que mezcla creatividad y destreza coreográfica.
Los organizadores destacan que, pese a la magnitud del evento, se garantiza la seguridad y el acceso del público a todas las tribunas. Además, los locales y turistas pueden disfrutar de gastronomía regional y actividades culturales en los alrededores del Corsódromo, lo que convierte a Gualeguaychú en un centro de celebración y turismo durante el verano.