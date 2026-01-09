 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Segunda noche del festival

Con música del litoral, brilla la segunda luna festivalera de Diamante

Durante la segunda velada del encuentro cultural se presentan Ballet Ancat, Las voces de Montiel, Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Mi Sueño Chamamé y Diamante Baila. El gran cierre estará a cargo de Jorge Rojas.

9 de Enero de 2026
Los artistas de la segunda noche del festival
REDACCIÓN ELONCE

Comenzaron los números artísticos en el escenario principal del Campo Martín Fierro de Diamante, en el marco de la segunda noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore. La primera propuesta cultural fue la de Ballet Ancat.

 

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

Ballet Ancat

 

En tanto, el segundo conjunto musical que brilló fue "Las voces de Montiel", que se lució con canciones como "Esa musiquita", que destacó con el acompañamiento del acordeón.

 

Sonaron también "Hasta el último latido"; "Pa'l cumpita"; "Volvamos al pago"; "Chamarrita Diamantina". Además, hacia el final se sumó el ballet del Sisame, un centro de salud mental de Diamante. "Quisimos hacer un detalle de inclusión para todos ustedes", explicó el cantante del grupo musical.

Las voces de Montiel

El turno de Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

En medio de un emocionante concierto acompañado de acordeones, el artista resaltó: "Este es siempre un espectáculo que nos identifica, significa que nuestro folclore está aquí con nosotros. Era emocionante ver niños tan pequeños bailando en el escenario con pilcha criolla, de su historia, lo que hace que este Diamante cruce fronteras y se vea en todo el mundo".

 

Y aseveró: "Eso es muy valioso y que ustedes lo apoyen es aún más valioso. Quiere decir que los argentinos de bien no solo están sentados en esas tribunas celestes y blancas, sino que lo llevan adentro del pecho".

