Sábado caluroso: la sensación térmica ya superó los 37ºC en una localidad de Entre Ríos

Hacia las 11 de la mañana, el calor se intensificó en distintos puntos de la provincia. En Gualeguaychú, la temperatura alcanzó los 32,6°C y la sensación térmica trepó a 37,9°C. En Paraná, a la misma hora, el termómetro marcó 30°C, con una térmica de 35°C. En tanto, en Concordia, la temperatura era de 28,8°C y la sensación térmica rondaba los 33°C.

El escenario está marcado por una combinación de altas temperaturas y elevados niveles de humedad, lo que genera una sensación de calor sofocante desde media mañana.

De acuerdo a los registros oficiales, a las 10 de la mañana la temperatura llegó a 30°C en Paraná, 31°C en Gualeguaychú y 27,4°C en Concordia. Sin embargo, la elevada humedad incrementó el impacto del calor: la sensación térmica se ubicó en 33,4°C en la capital entrerriana, 31,1°C en Concordia y 36,8°C en Gualeguaychú.

La jornada se había iniciado con condiciones agobiantes desde temprano. Ya a las 6 de la mañana, se registraban 25°C en Paraná, anticipando un sábado marcado por el calor y la humedad, que fue ganando intensidad con el correr de las horas.

Calor en Paraná

Cambio de tiempo y llegada del alivio

De acuerdo a los pronósticos, el cambio en la circulación atmosférica se produciría con el correr de la jornada, cuando un frente de lluvia y viento avance sobre Entre Ríos y genere un descenso de la temperatura, trayendo alivio, aunque leve.

En ese contexto, durante la mañana el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado, que abarca los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, indicó el organismo nacional en su informe oficial.

Calor en Paraná

Según detalló el SMN, los fenómenos previstos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, se advirtió principalmente sobre la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Para los departamentos bajo alerta amarilla, se estimaron acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual. Esta situación incrementó el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.