Al ritmo de la cumbia se lleva a cabo la tercera noche de la Fiesta de la Playa de Río

Tercera noche de la Fiesta de la Playa de Río

Este viernes se celebra la tercera noche de la 37° Fiesta Nacional de la Playa de Río en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. Sobre el escenario mayor se presentan grupos y artistas locales y regionales, mientras que el gran cierre será de la mano de Damas Gratis, que llevará toda la cumbia.

Las noches de la Fiesta de Concepción del Uruguay se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Como teloneros se presentaron Grupo Cinco, con versiones propias de hits de cumbia y de la movida tropical.

Fiesta Nacional de la Playa de Río - Concepción del Uruguay - La Aplanadora

Luego fue el turno de Facundo y su Chamamecera Ilusión, que con voz y acordeón invitaron al público a conectar con las raíces de la música litoraleña. “Algún día” fue una de las canciones que sonaron sobre el escenario de la fiesta.

Facundo y su Chamamecera Ilusión - Fiesta de la Playa de Río

La noche contará además con una grilla que acompañará la previa y promete mucho baile: Cazadores, Modo Fun, La Aplanadora y Conjunto Itay.

Cazadores hizo bailar al público que cantó al ritmo de hits de la cumbia y de la movida tropical. El grupo interpretó versiones propias de “Tu misterioso alguien” e hizo homenajes a bandas de cuarteto y de la música tropical. En un predio colmado de público, la gente bailó con gran entusiasmo y calentó motores para disfrutar del show de Damas Gratis.

Testimonios del público

Una mujer uruguayense indicó que espera a Damas Gratis “y a Pablito”, en referencia a Lescano, el cantante principal de la banda. La vecina fue con amigos y primos, “es una gran noche, tienen que venir a la Fiesta de la Playa”, aseguró.

Otro hombre de la localidad señaló que “todos los años” va a la celebración. Además, recordó cuando la fiesta se hacía en Banco Pelay. “Tengo los recuerdos más hermosos. Ahí terminé mi secundaria y era fiesta, campamento, familia”, rememoró.

Modo Fun

Modo Fun

“La estoy pasando re bien, todavía falta lo mejor, Damas Gratis”, señaló otro joven que asistió con su primo y su tío.

“Estuvimos recorriendo, todo muy bueno, los food trucks”, remarcó otro adolescente.

“Damas Gratis va a ser el mejor show para mí”, agregó. “El río, la Isla del Puerto y la peatonal, está muy linda la ciudad”, enumeró.

Servicios de salud, patio gastronómico y espacio de diversiones

Nancy Tramontín, Licenciada en Enfermería, dialogó con Elonce sobre la Unidad Sanitaria Móvil y explicó: “Desde la Secretaría de Salud municipal del departamento APS estamos cubriendo la Fiesta de la Playa. Desde que arrancó hasta ahora ha estado bastante tranquilo el movimiento de las personas que han venido. Hicimos pocas atenciones e intervenciones. Contamos con el servicio VIDA y del 107 que son parte del equipo municipal”.

“Tiene que ver con el calor, de venir temprano. Tratamos de decirle a la gente que se hidrate. Algunas personas aprovecharon para controlarse la presión de forma gratuita”, señaló y agregó que se entregaron profilácticos, “para promover y prevenir”.

Nancy Tramontín

Además, la profesional detalló: “En la temporada de verano, desde que se inauguran las playas el 8 de diciembre, el trailer se traslada a la Isla del Puerto para prestar servicio. Luego se mueve únicamente al Predio Multieventos para la Fiesta de la Playa”.

“Contamos con ambulancia y el personal del Círculo Católico de Obreros y del 107, que se encargan de la atención”, marcó.

Puesto sanitario

Luisa Acevedo, presidenta de la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Playa, indicó: “Empezamos con muchas expectativas, con gran acompañamiento del público, lleno de familias y público de todas las edades”.

Luisa Acevedo

Sobre la noche infantil, explicó: “Es una idea que teníamos hace mucho tiempo. Queríamos hacerlo bien”. “Siempre pensando en las niñeces, viendo que las familias se reúnen en estas fiestas populares, decidimos ampliar los espacios y reubicarlos. Tenemos un mini parque de diversiones en la Fiesta de la Playa”, agregó.

“Hemos recibido felicitaciones porque la gente que llegó de todo el país la pasó muy bien en las dos primeras noches”, señaló.

Salimos desde la Fiesta Nacional de la Playa de Río

“Para el show de Pablo Lescano se piensa también en el público que quiere estar parado y sentado”, indicó sobre las plateas disponibles.

“Los espacios gastronómicos están disponibles, este año agrandamos el espacio y trajimos más propuestas que vienen de todas partes. Hay un gran porcentaje local, con diversidad de comidas, hasta helado”, precisó.

Sobre los artesanos, señaló: “El paseo de artesanos subimos de nivel atendiendo las cuestiones climáticas, ya que el año pasado tuvimos lluvias y por eso este año armamos una carpa para que tengan un lugar cómodo y cerrado para resguardar los productos”.

“El estacionamiento sale $3.000 para los autos y $2.000 para las motos y lo recaudado va para los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad que tanto nos ayudan”, dijo Acevedo.

Cómo continúa la Fiesta de la Playa

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 16/01/26): $20.000,00

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)

Redes de la Fiesta de la Playa

Instagram: https://www.instagram.com/fiestadelaplaya/

Facebook: https://www.facebook.com/fiestadelaplayaderio

X: https://www.twitter.com/FiestadelaPlaya

Kayak y limpieza de playas sobre la costa del río Uruguay

Este fin de semana se desarrollarán propuestas deportivas que contarán con la presencia de autoridades del Comité Olímpico Argentino. Las actividades se concentrarán en la Isla del Puerto, uno de los cuatro balnearios municipales con los que cuenta La Histórica, y tienen como eje brindar "un mensaje de concientización ambiental, orientado a sensibilizar sobre el impacto de los residuos en los sectores balnearios", en el marco del programa "Playa Olímpica".

En este sentido, las iniciativas contarán con la presencia del Presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia y la Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del Comité Olímpico Argentino, Mabel Roca. Las propuestas son impulsadas de manera conjunta por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del Comité Olímpico Argentino, la Reserva de Usos Múltiples Isla del Puerto, y las organizaciones locales Cross Cdelu y Origen Aventura.

“Aguas que unen”: una travesía en kayak que unirá playas del río Uruguay

Este sábado 17 a las 10:00 saldrá un grupo de kayakistas que unirán la Isla del Puerto con el Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, el primer parque provincial de Entre Ríos ubicado en Colonia Elía. Bajo el lema "Aguas que unen", los deportistas disfrutarán de una actividad que se extenderá hasta el domingo, jornada en la que se prevé la vuelta a La Histórica.

"La actividad busca promover el deporte al aire libre, el contacto con la naturaleza y el cuidado de los ecosistemas acuáticos", detallaron.

Jornada de limpieza de playas

La convocatoria es para este sábado 17 de enero, a partir de las 17 horas, en el Sector Central de la Isla del Puerto. "El objetivo es colaborar con el mantenimiento del espacio, reducir el impacto ambiental de los residuos y fomentar prácticas responsables entre los visitantes", explicaron.

Desde la organización invitan a vecinos y turistas a sumarse a estas iniciativas, que combinan deporte, recreación y compromiso con el cuidado del ambiente. Asimismo, se recuerda que estas actividades están enmarcadas dentro de la Fiesta Nacional de la Playa de Río y la “Playa Olímpica rumbo a los Suramericanos Santa Fe 2026”.