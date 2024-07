Crimen de Catalina: el fiscal recibió a los padres y cambió la carátula

Foto: El detenido por el crimen de Catalina

Cómo quieren que la recordemos



Soto había acompañado a la familia mientras la buscaban



Este lunes el fiscal José Mana recibió a la familia de Catalina Gutiérrez, la joven asesinada el pasado 18 de julio en la ciudad de Córdoba y que provocó conmoción en la sociedad.El fiscal del Distrito 1 turno 3 cambió la carátula del caso y la imputación contra Néstor Soto, amigo de Catalina, pasó de homicidio simple agravado por alevosía a homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio). De esta manera la principal sospecha es que Néstor la habría matado por su condición de mujer.El fiscal se reunió pasadas las 10 a Marcelo y Eleonora, padres de Catalina, también a la hermana de la joven y junto a sus abogados, Javier Pretto (viceintendente de la ciudad) y Santiago Capdevila.Pretto dijo aque en la reunión el fiscal informó los resultados de la autopsia: “La causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. La causa sigue en secreto de sumario y tenemos que esperar la indagatoria al imputado para poder acceder a la causa”. Ya solicitó ser querellante en la causa.“Estamos agradecidos porque la contención familiar es importante. Dentro del dolor de la familia, les da tranquilidad el fiscal, los secretarios. Confiamos en que es la calificación correcta”, agregó Pretto.Hasta ahora las pruebas recolectadas y los indicios son fuertes, agregó el letrado.Por ahora la causa continúa en la fiscalía de Mana ya que no encontraron antecedentes de violencia de género, aunque no se descarta que pueda girarse a una fiscalía especializada.Una vez que salieron del encuentro, los papás hablaron con la prensa y se mostraron conformes con el avance de la investigación y en la contención de la fiscalía.“Parece una película que le toca vivir a otro. Solo queremos que se haga justicia. Confiamos en que va a ser juzgada como corresponde, hasta las últimas consecuencias”, dijo Eleonara, la mamá de Catalina quien por primera vez habló sobre el crimen de su hija. Reiteró que no encuentran explicación por lo ocurrido.Y confirmó que el detenido y acusado por el hecho, Néstor Soto, había visitado varias veces su casa como amigo de Catalina: “Venía muchas veces, se quedaba a charlar, a tomar mate, jugaba con el perro que tenemos”.Por su parte, Marcelo, el padre, pidió a los padres estar atentos a las personas con las cuales los hijos se relacionan. “No solo hay que tener cuidado ahora de los que te pueden pegar un tiro por un celular, también hay que estar pendiente de aquellas personas que son cercanas a nuestros hijos”, remarcó.Ante la consulta de La Voz sobre cómo quieren recordar a Catalina sus padres respondieron: “Ella era una una chica sana, divertida, alegre. Buena. Inteligente, divina, amorosa. Cursaba cuarto año de Arquitectura con 21 años. Con un proyecto de vida lindísima. Con ganas de viajar, de conocer. Con muchos amigos. Catalina era buena, independiente”, dijo Eleonora, su mamá.Luego Marcelo, su papá agregró: “Les pido como favor que publiquen Let it be, ella grabó una canción conmigo y es algo que me gustaría que se sepa de ella”, pidió su padre.“Ella era una chica buena, amable, estaba cursando cuarto de la carrera con excelentes notas. No hay consuelo”, dijo.“Esto es algo que nunca pensamos que íbamos a vivir. Parece una película de terror, pero la estamos viviendo ahora”, señaló Eleonora. “Confiamos en la Justicia, en el fiscal y en nuestros abogados”, dijo la mujer.El papá de Catalina Gutiérrez (21), la estudiante de arquitectura asesinada en Córdoba, reveló este fin de semana que Néstor Soto, acusado por el femicidio, acompañó a la familia mientras realizaban la denuncia por el paradero de la joven, horas antes de que se hallara el cuerpo.Marcelo Gutiérrez contó que el joven conocido como “Nuni” y también como “Tito”, quien era compañero de facultad de Catalina, llegó hasta la comisaría de barrio Inaudi donde la familia presentó la denuncia e incluso alcanzó a pronunciar: “¿Quién pudo haber cometido esta locura?”.“Lo hizo. Estuvo ahí. Estuvo presente. Estuvo con Ezequiel, el novio de Catalina, buscándola. Es una cosa demencial. No se merece llamar persona”, dijo. “Ese tipo encima vino y me abrazó”, dijo Eleonora este lunes en Tribunales.“Nunca nos íbamos a imaginar que iba a pasar una cosa así y con gente conocida. Es un horror que no se explica. Sólo una mente demencial puede haber hecho esto”, dijo Marcelo días atrás.Catalina y el detenido se conocían desde hacía al menos tres años y el joven concurría a su casa e incluso se quedaba a almorzar o cenar.“Ella lo iba a buscar en el auto porque quedaba acá cerquita, en barrio Jardín. Lo traía porque era de noche, tarde. Nunca de mi parte lo sospeché”, dijo el papá.