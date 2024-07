Crimen de Catalina: la decisión de su familia y las despedidas de sus amigas

Las despedidas de sus amigas

Catalina Gutiérrez (21) fue asesinada en Córdoba y su historia conmocionó a toda la provincia. Por el hecho está detenido Néstor Soto (21), un compañero de la facultad. Ambos estudiaban arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).A priori, el fiscal José Mana lo imputó por supuesto homicidio simple. En Tribunales entienden que la causa será girada en las próximas horas a una fiscalía de Violencia Familiar ante la sospecha clara de que se trató de un femicidio. Todo indica que la imputación en contra de Soto se agravará a esa figura penal.Los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Catalina determinaron que la muerte sería asfixia por estrangulamiento.Los profesionales advirtieron que el cadáver presentaba múltiples lesiones en diferentes aéreas. También se descartó que haya sufrido abuso sexual.Una vez concluida la autopsia, los padres de Catalina recibieron su cuerpo. Ambos son oriundos de la localidad serrana de Achiras, ubicada en el departamento Río Cuarto.Desde el jueves por la noche se realizaba en Casa D’spontin, del barrio Nueva Córdoba.Luego, su cuerpo será cremado y sus cenizas serán esparcidas en Achiras. Catalina y su familia tienen una casa en esa zona y solían pasar distintas temporadas en la localidad. Además, sus tíos radican entre esa localidad y Sampacho.En sus redes sociales, la joven sabía mostrar distintas postales de Achiras en la temporada estival, informó La Voz de Córdoba.El dolor de las amigas de Catalina Gutiérrez (21) es inmenso. Las jóvenes, algunas del colegio y otras de la facultad de Arquitectura, la despidieron en las redes sociales, todavía sin poder creer que había sido víctima de femicidio.Muchas de ellas, sobre todo las compañeras de la carrera, conocían a Néstor Soto (21), amigo y femicida de la influencer. Es que el detenido y Catalina compartían el mismo grupo de la universidad y, por ende, muchas de las chicas que le dejaron mensajes también.El posteo de su mejor amiga fue de los más tristes. “Todo mi corazón es tuyo amiga querida”, escribió junto a un corazón blanco y dos postales que reflejan el mismo momento en el que se están abrazando.También agregó otra imagen de ambas sonriendo y expresó: “Te amo mi catu”.“Sueños que te fueron arrebatados. Descansa en paz arquitecta, le agradezco a la vida haberme dado el privilegio de conocerte”, publicó otra joven junto al titular de una noticia de ElDoce.tv.Una de las compañeras de la facultad posteó una foto de ella junto a Catalina y otra con todo el grupo donde le prometió que harían justicia. “Justicia por Catu”, añadió otra.En la misma línea, uno de los chicos que cursaba con Catalina y con Soto compartió la imagen femicida y expresó: “Queremos justicia. Acuerdense de este nombre, si no se pudre en la cárcel armamos quilombo”.Otra de las amigas de la facultad escribió: “Te quiero siempre Catita. Tus sonrisas me las guardo siempre en mi corazón. Del shock que tengo aún no me salen más palabras”. En otra historia de Instagram publicó una foto de Soto y el chat donde alguien le cuenta lo que ocurrió con Gutierrez. “No se olviden nunca de la cara de este psicópata”, señaló.Catalina Gutiérrez y Néstor Soto compartían el mismo grupo de amigos de la Facultad de Arquitectura pero el acusado estaba enamorado de ella. El miércoles a la noche la citó en su casa en barrio Jardín y, para la Justicia, allí la dejó inconsciente.Luego, siempre según la hipótesis, la habría cargado en el auto de la víctima y llevado hasta barrio Ampliación Kennedy. Habría tratado de de incendiar el vehículo pero el fuego no se propagó y el monóxido habría asfixiado a la influencer.Los datos preliminares de la autopsia revelaron que Soto la asesinó por asfixia mecánica. Lo que aún no se sabe es si con sus propias manos o con algún elemento como un cordón.