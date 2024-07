Audios borrados e imágenes de explotación sexual infantil en el celular de Pérez

La Justicia Federal encontró imágenes de explotación sexual infantil en el celular de ex capitán de la Armada Carlos Pérez, esposo de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava. El matrimonio se encuentra detenido en Salta acusados por la desaparición de Loan hace casi un mes.



Los peritajes realizados por agentes de la Policía Federal mediante el sistema UFED.



En este sentido, se estudió información de 19 teléfonos y constataron que el material data desde octubre de 2023 hasta junio de 2024.



Los agentes detectaron mensajes y audios borrados. En el caché de Internet del teléfono del marino retirado aparecieron fotos de menores explotados sexualmente.



Asimismo, en los primeros instantes tras el extravío del pequeño de 5 años, el marido de Caillava ingresó a sitios web de pornografía, tanto de adultos como de trata infantil.



Por el lado del celular de Laudelina, la tía de Loan que está alojada en Ezeiza, hallaron 20 llamadas con Antonio Benítez realizadas en horas de la tarde y medianoche del 13 de junio.



Entre los mensajes, los peritos hallaron una conversación con sus amigas. Una de ellas le dice a Laudelina “decí lo que sabes, pensá en tus hijos”, y otra le responde “acá hay gato encerrado”.



En tanto, en el análisis a uno de los teléfonos, que aún no se sabe de quién es, se descubrieron búsquedas reiteradas en Google sobre femicidios.



Los resultados de estas pericias son preliminares y se seguirán analizando todos los dispositivos.



Por su parte, falta conseguir el informe final de los datos de la geolocalización, el entrecruzamiento de llamadas y ver si se puede ingresar al contenido que fue eliminado. (Noticias Argentinas)