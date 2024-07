Los peligros de compartir fotos de hijos en redes: consejos para protegerlos

Pérdida de control sobre las imágenes

Vulneración de la ley de protección de datos

Exposición a riesgos de seguridad

Creación de una huella digital no deseada

Recomendaciones para proteger a los menores en redes sociales

Leer las condiciones de las redes sociales

Evitar la identificación del menor

No publicar fotos de grupos sin consentimiento

Solicitar el consentimiento de los menores

Compartir momentos de nuestra vida cotidiana en redes sociales se ha convertido en una práctica común. Sin embargo, cuando se trata de nuestros hijos, esta tendencia conocida como sharenting puede tener consecuencias graves y que se pasan por alto continuamente,debemos tener en cuenta que una vez una imagen se sube a internet, perdemos el control de ella. Esto quiere decir que,Muchas personas desconocen que las imágenes subidas a redes sociales pueden ser compradas por otras empresas y utilizadas para publicidad sin el consentimiento de quienes aparecen en ellas.Peor aún, estas imágenes pueden ser alteradas y empleadas con fines ilícitos, como la pornografía infantil. Según datos recientes,y el 12% pidió que se eliminara contenido publicado en internet.En países como España, la imagen de los menores es considerada un dato personal protegido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.Publicar fotos de niños sin cumplir con estas normativas no solo es ilegal, sino que también vulnera los derechos fundamentales del menor.Detalles como el lugar donde viven, las actividades que les gustan o la escuela a la que asisten pueden ser deducidos a partir de las imágenes.Esta información puede ser explotada por personas con malas intenciones, poniendo en peligro la seguridad del menor. Además,Cada foto o video que se publica en redes sociales contribuye a la creación de una huella digital del menor, que podría no ser deseada por él en el futuro.Un ejemplo extremo es un caso en Colombia en 2022, donde un niño demandó a su madre por publicar fotos suyas en un perfil de redes sociales asociado con contenido para adultos.Antes de publicar fotos de menores, es fundamental leer y comprender las condiciones de privacidad de la red social en cuestión. Algunas plataformas pueden almacenar, copiar y usar las imágenes para otros fines sin el conocimiento del usuario.Al compartir fotos, es recomendable que los niños no sean fácilmente reconocibles. Publicar imágenes donde aparezcan de espaldas, que solo se vean sus manos o cubrir su rostro con un emoji, son algunas soluciones.Es común ver fotos de niños en grupos, ya sea en fiestas de cumpleaños o actividades escolares. Sin embargo, publicar estas imágenes sin el consentimiento de los padres de todos los niños involucrados puede causar problemas legales y éticos.Si el niño tiene la edad suficiente para opinar, es importante pedir su consentimiento antes de publicar una foto. Esto no solo respeta sus derechos, sino que también les enseña sobre la importancia de la privacidad y el control de su propia imagen.