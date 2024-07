Video: se congeló un bebedero para ganado y tuvieron que romperlo a hachazos

Ola polar: la impactante imagen de un bebedero para ganado congelado: lo tuvieron que romper a hachazos https://t.co/aNObiq428A pic.twitter.com/qUsDTZEpCK — LA NACION (@LANACION) July 9, 2024

Las intensas heladas que azotaron a gran parte del país en los últimos días impactaron con todo en la región productiva de la pampa húmeda. A partir de la llegada de la ola polar, productores agropecuarios compartieron las imágenes de los efectos del frente frío, por ejemplo, en los bebederos para el ganado vacuno y tanques, además de en equipos que se usan para riego en los campos.Los efectos de las bajas temperaturas en la provincia de Buenos Aires también generaron que un pivote de riego de la región productiva quedara con largas agujas de hielo. De esta forma se veían las estructuras metálicas del sistema de riego cubiertas en gran medida de hielo que se desprendía hacia el suelo. El efecto en el equipo sugiere que el agua que se derramó del sistema terminó convertida en una intensa capa de hielo. En el suelo también se observaba una importante cantidad de hielo y el lote sembrado con trigo en parte cubierto por la capa blanca.Vale recordar que la formación de hielo puede dañar las hojas y los brotes tiernos, afectando la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. Dependiendo de la severidad de la helada y la resistencia de las plantas, esto puede llevar a pérdidas significativas en la producción.Guillermo Urruti, un productor de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, contó que desde hace semanas en esa región las bajas temperaturas vienen afectando no solo a los cultivos como el trigo recién sembrado, sino también los campos donde hay ganadería.Según añadió, por estos días ya se está convirtiendo en una tarea más tener que romper el hielo de los bebederos para poder proveer de agua a la hacienda. “Se están congelando los tanques, las piletas porque hay una helada tras otra y en el día no se alcanza a derretir el hielo lo suficiente. Esto pasó en años anteriores donde hay semanas en las que hay que salir a romper el hielo para que los animales puedan tener agua. El tema molesta; si bien es un problema que uno lo va a solucionar, no deja de ser molesto tener que salir a romper el hielo todos los días; es una tarea más”, subrayó.Para los próximos días también se espera que continúe la ola polar en la región. Los bebederos que dan a la sombra posiblemente puedan presentar más problemas. “Cuando hay heladas la hacienda necesita tomar mucha agua, si no con la humedad del pasto sobrevive bien”, describió. En el caso del trigo, si bien el fenómeno puede afectar, es muy reciente por el desarrollo inicial del cultivo. El daño puede ser mayor con las heladas de septiembre, esto es con el cultivo más avanzado.