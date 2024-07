Recomendaciones para proteger a las mascotas de las bajas temperaturas

Cuáles son los síntomas del frío

Qué se puede hacer para proteger a tu mascota del frío

Se vino el invierno y en algunas provincias las temperaturas ya llegaron a bajo cero. No solo las personas empiezan a manifestar síntomas por el cambio de temperatura, los animales también lo hacen.En esta oportunidad, Infocampo trae información sobre cómo saber si tu mascota tiene frío y qué hacer para que no llegue a enfermar.Por empezar, existen algunos síntomas evidentes de que las mascotas están pasando frío, por lo que se debe prestar más atención en esta época, sobre todo, y ver si tu perro necesita calor.Lo primero que hay que tener en cuenta, es que los perros son animales que están cubiertos por una capa de pelo y de grasa en la piel, con el fin de que estén protegidos de las bajas temperaturas. Pero, en algunos casos, el pelaje es insuficiente y necesitan de otros cuidados.Según indican los veterinarios, principalmente para saber si tu mascota tiene frío o no, hay que fijarse en el comportamiento de los animales, sobre todo cuando están en la calle o al aire libre ya que es ahí donde las condiciones climatológicas son más adversas.Los síntomas del frío en perros son:-Temblores-Somnolencia-Respiración lenta-Movilidad lenta-Piel secaCabe aclarar que estos síntomas no son exclusivos de que el animal tenga frío. Es decir, nos aproximarán a dar con el diagnóstico, pero por ejemplo, que tengan respiración lenta no significa que sea solo porque tienen frío.-Mantener el hogar cálido y que el lugar donde tu perro suela dormir tenga mantas y esté cerca de la calefacción.-También es importante que en épocas de frío prestes una mayor atención a la alimentación. Cuanto más calorías y nutrientes ingiera, más energía tendrá para protegerse naturalmente del frío.-En invierno no lo recomiendan llevar a la peluquería.-Otra manera de conseguir que tu mascota no tenga frío es comprarle o confeccionarle alguna prenda de ropa.-Procura que los paseos no sean a una hora muy tarde o muy temprana ya que el frío en estos momentos es más intenso. Lo mejor es que intentes sacarlo a pasear cuando haya sol y a primeras horas de la noche.-Asegurarse de que su calendario de vacunación este al día.