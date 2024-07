Es crítico el estado del herido al encender el fuego para el asado con nafta

Policiales Un hombre está en terapia intensiva tras sufrir quemaduras en el cuerpo

Un hombre permanece internado en el servicio de terapia intensiva del hospital Centenario de Gualeguaychú como consecuencia de lasque sufrió durante un festejo familiar De acuerdo a los datos recabados,y con compromiso respiratorio de vía aérea”, explicó director del hospital Centenario, Jorge Montiel. Y agregó: “A veces, cuando se inhala se producen lesiones de compromiso severo de vía aérea, por eso, al ingreso necesitó intubación”.“La situación es crítica, está con respirador y con medicamentos para mantener presión arterial y frecuencia cardíaca”, comunicó el médico al tiempo que aclaró:“Cuando hay un porcentaje alto de quemaduras, se intenta un traslado, pero el paciente debe estar en condiciones. Está conectado a un respirador y totalmente sedado, con quemaduras en la vía aérea”, especificó.Otra de las personas afectadas se encuentra en sala común y una tercera no sufrió consecuencias mayores.El hecho ocurrió antes del mediodía del sábado en el Camino de la Costa, cuando un grupo de personas mayores se encontraba en un quincho para un festejo familiar.La fuerte helada de esa mañana había humedecido la leña, por lo cual,y ello generó fuertes llamas que alcanzaron a tres personas que realizaban el encendido.“Son accidentes que ocurren con cierta frecuencia en un similar escenario de hacer fuego con combustible. No todos los días, pero lo vemos con cierta frecuencia. Tenemos que decirle a la gente que no use esos elementos para hacer el fuego”, reflexionó al director del hospital.