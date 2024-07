Causa Waigel: reunieron más de $285 millones en remates “y pronto habrá más"

“Hace dos días finalizó un remate, en el que”, comunicó uno de los acreedores de laal expresarse expectante ante nuevas subastas. “Después de la feria judicial,y es una importante cantidad de propiedades. Con lo que se junte, después habrá", apuntó José María Puntín en base a lo que han anticipado quienes llevan adelante el expediente.Quien durante muchos años ofició de vocero del grupo de damnificados de la quebrada empresa Waigel de Crespo, recordó con nostalgia a los damnificados que se han quedado en el camino, de la lucha por recuperar sus acreencias., algunos hemos quedado, pero veo los videos, las notas de archivo y aparece gente que estaba en esos tiempos acompañando el reclamo y hoy no están. Muchos han fallecido lamentablemente", manifestó Puntín a, lamentó al referenciar que originalmente se contabilizaronAsimismo, analizó: "Capitales en bienes había, como para pagarle a la gente. Incluso le decíamos 'Artemio, no vaya a la quiebra. Venda y le damos plazo -de 7 años- para la devolución y no nos pague intereses'.

Puntín sostuvo queson las sensaciones que se apoderan de su persona y con las que define lo que ha significado este proceso en su vida. Ahondando en esa línea de pensamiento, acotó: "Cuánta injusticia. Lo que perdí, no lo voy a recuperar más, porque estoy entrado en años y ya no tengo la fuerza como para arrancar de cero. El capital que hice durante mi juventud lo perdí en esa empresa, con la maniobra que se mandaron estos muchachitos. Perdí el trabajo de años. Ya no tengo más voluntad de arrancar, con todo lo que me robaron. Qué país de miércoles. Cómo están hechas las instituciones, la justicia. Hubiera deseado nacer en otro país. Esto no se puede creer".Se recordará que por el vaciamiento de la empresa de Crespo , otorgaron una pena de cinco años y ocho meses para Miguel Artemio Waigel -el principal responsable; de cinco años para Nancy del Carmen y de cuatro años para Maricel Alejandra y Miguel Francisco, pudo saber Elonce. Se trató de uno de los fraudes más grandes que se recuerde en Entre Ríos.Fue la jueza Federal Lilia Carnero quien condenó a 14 de los 21 imputados en el juicio por el vaciamiento de la empresa Waigel tras un proceso oral y público, que duró tres meses, en el que se investigaron los delitos de insolvencia y quiebra fraudulenta.