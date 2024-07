El papá de Loan dijo que "Laudelina tiene que contar la verdad"

El padre de Loan Danilo Peña agradeció este miércoles "el apoyo" del público que sigue hace 20 días la búsqueda del nene, y aseguró que su hermana Laudelina "miente" y que "todos tuvieron que ver" en la desaparición de su hijo de cinco años.



"Creería que Laudelina tiene que hablar, que tiene que contar la verdad, nomás", expresó José tras presenciar la reconstrucción de la secuencia en la que fue visto por última vez el nene de cinco años. La teoría de Laudelina sobre el accidente de tránsito "es la peor mentira", según el hombre.



Para el papá de Loan Danilo Peña, el nene sigue vivo y su hermana, que es la pareja de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos por posible "trata de personas", mintió al exponer la hipótesis de un accidente fatal.



"Ojalá que esté con vida y se lo pueda encontrar. La esperanza es que se lo encuentre, que sepamos de él y nada más", expresó el hombre sobre su espera junto a su mujer, María.



"Estamos esperando respuestas", agregó el hombre, que está al tanto de que la Justicia Federal perita 20 teléfonos celulares secuestrados en lo que va de la investigación.



"Laudelina miente, porque ella tiene que estar sabiendo algo", sentenció el hombre tras regresar de la reconstrucción que lideró Camila, la prima de Loan, por el campo donde el 13 de junio pasado salieron a caminar Antonio Benítez, sus amigos (Mónica Millapi y Daniel Ramírez) y un grupo de chicos entre los que estaba el nene de cinco años.



"Es más que seguro que es una trampa que me hicieron porque cómo se le va a perder entre el grupito todo ahí. No se le puede perder una criatura así, si se ve", agregó José Peña, seguro de que lo entretuvieron en la casa de su madre, Catalina, mientras desaparecía su hijo en algún lugar entre el monte de naranjas (donde no había naranjas), la tapera de Paniagua (donde ya no vive Paniagua), y el campo del vecino, donde había un alambrado bajo que daba paso a la ruta 12.



El padre de Loan Danilo Peña recuerda la secuencia en la que se encontró con Antonio Benítez en medio del campo, cuando el hombre "venía como cansado, caluroso", después de supuestamente buscar al nene.



"Él me dijo que ya venía de ese lado", recordó Peña al explicar por qué no corroboró de dónde venía en realidad su cuñado. "Nunca tuve problema con Benítez, tiene que salir la verdad nomás, quién hizo esto. Todos tuvieron que ver", sentenció el hombre.