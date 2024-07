Fruta sembrada en Entre Ríos es antioxidante, genera colágeno y ayuda la memoria

¿Cuál es el fruto rojo que ayuda a detener el envejecimiento?

Uno de los deseos de muchas personas es poder vivir el mayor tiempo posible y tener una gran calidad de vida. Para poder lograr ese objetivo es fundamental tener una alimentación saludable, que vaya acompañada de actividad física y una rutina balanceada, según recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).En este sentido, algunos productos pueden ser grandes aliados a la hora de tener una dieta balanceada. Entre los más destacados se encuentra este fruto rojo con grandes propiedades antioxidantes, que popularmente es conocido por ayuda a "retrasar el envejecimiento", o por lo menos sus signos más notables.El arándano es una de las frutas más consumidas para ayudar a mantener el colágeno y destacada por muchos especialistas por su capacidad de mejorar la salud cognitiva.El instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima destaca que este fruto del bosque es nativo de Norteamérica y puede cultivarse en las regiones frías del hemisferio sur.Calorías 74.22 kcal.Carbohidratos 6.05Proteínas 0.63Fibra 4.9Grasas 0.6Sodio 1Calcio 0.1Hierro 0.74Magnesio No poseeFósforo 13Potasio 78Vitamina A 0.01Vitamina B1 0.02Vitamina B2 0.02Vitamina B3 0.09Vitamina B12 No poseeVitamina C 22Una de las especies más frecuentes es la "Highbush blueberrie", que suele ser más grande en comparación a otras. Por su parte, la doctora y psiquiatra nutricional, Uma Naidoo, señaló en diálogo con el canal CNBC que los arándanos traen los siguientes beneficios:-Son altamente nutritivo.-Considerados como excelente fuente de antioxidantes.-Mantienen sano el cerebro.-Ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares.-Protegen las células.-Promueven la producción de colágeno.-Mejoran la salud ocular.Hay muchas maneras de incorporar este fruto y también todos los beneficios. Una de las más simples es hacer un jugo de arándanos para acompañar comidas o colaciones.-Jugo de medio limón,-porción de arándanos,-una taza de agua,-azúcar a gusto.-Colocar la fruta en la licuadora-Agregar el agua hasta conseguir una mezcla homogénea-Añadir del jugo de limón-Endulzar a gusto.