Revelan por qué hay personas que nunca se contagiaron de Covid

Más datos sobre el estudio



El Covid-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, la cuál se hizo muy presente durante la pandemia mundial que se desarrolló a partir de los últimos meses del 2019 en China, donde ocurrieron los primeros casos.En los últimos días, se dio a conocer un estudio publicado en la revista "Nature" (Investigación del Instituto Wellcome Sanger, University College London UCL y el Imperial College London), dónde se analizó la respuesta del sistema inmune de distintos adultos sanos frente al virus. En otras palabras, el estudio estaba apuntado a aquellos "invictos", que incluso en el peor momento de la pandemia, no se han contagiado de Covid-19.En Argentina, esta pandemia ocupó gran parte de los años 2020-2021, provocando varias muertes y sobre todo, muchos casos de brotes en gente de distintas edades. Durante la misma, una de las personas más consultadas en los momentos críticos de coronavirus, fue la Dra Marta Cohen, recibida en la UNLP y directora de Farmacia del Hospital de Sheffield, Reino Unido. Actualmente reside hace casi 20 años en Reino Unido y recibió la distinción “Miembro de la Orden del Imperio” de la Reina Isabel II por sus investigaciones pediátricas.Mediante un video realizado en su cuenta de Instagram, la Patóloga explicó de qué se trató este nuevo experimento: "Tomaron 16 voluntarios jóvenes que eran 0 negativo que no tenían inmunidad para el SARS-CoV2 y los hicieron aspirar virus por las fosas nasales. 7 de los 16 no se infectaron. ¿Qué se observó entre la diferencia de estos y los que si se infectaron? Es que la mucosa nasal es lo que protege. La respuesta inmune en la mucosa nasal es lo que protege a aquellas personas que no se contagiaron. Es lo que hacia la mejor respuesta inmune era a nivel de la mucosa nasal".En esta misma línea, agregó: "Esto se relacionó por la presencia tanto en mucosa nasal como en sangre periférica de un gen del HLA DQA2 que tenia mucha mayor expresión. Esto es importante porque puede indicar tratamientos antivirales para este virus o para otras enfermedades virales en un futuro".Según estableció Deutsche Welle, este estudio proporciona “el cronograma más completo” a la fecha sobre cómo el cuerpo responde al SARS-CoV-2, el virus responsable de la peor pandemia de los últimos tiempos y que todavía continúa en circulación.Para determinar por qué hay personas que nunca se contagiaron con el virus, pese a haber sido expuestos, el equipo eligió 36 voluntarios, todos adultos sanos, sin antecedentes de haber padecido Covid-19.A todos ellos se les administró el virus por la nariz. De inmediato, los investigadores comenzaron a hacerles un seguimiento detallado de su sangre, células inmunitarias y un rastreo general de la infección.Después, utilizaron una ‘secuenciación unicelular’ para ver cómo se comportan las células durante la respuesta inmune al Covid-19. Fue en este proceso donde hallaron respuestas contundentes.Hubo personas del estudio que eliminaron de inmediato el virus y no tuvieron una respuesta inmune generalizada típica. Al contrario, la reacción de su cuerpo fue “innata” y “sutil, nunca antes vistas”.Por su parte, quienes sí se infectaron, tuvieron una respuesta inmune rápida en la sangre, pero más lenta en la nariz, lo que permitió que el virus se estableciera en esta parte.La diferencia entre ambos grupos de personas fue que las que no se infectaron con Covid-19 tenían altos niveles de actividad de un gen (conocido como HLA-DQA2), lo que habría ayudado a prevenir una infección prolongada.“Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre los eventos tempranos y cruciales que permiten que el virus se arraigue o elimine rápidamente antes de que se desarrollen los síntomas. Ahora tenemos una comprensión mucho mayor de toda la gama de respuestas inmunes”, declaró el doctor Marko Nikolic, autor principal del estudio.