Un asteroide pasará cerca de la Tierra: cómo poder verlo

Foto: El asteroide 2024 MK pasará cerca de la Tierra este sábado a la noche Crédito: Infobae

En una nueva noticia que está lejos de ser calificada como apocalíptica, el asteroide 2024 MK pasará cerca de la Tierra este sábado a la noche, a una distancia equivalente a tres cuartas partes de la distancia a la Luna.



La noticia significa un regocijo para los astrónomos que lo observarán en observatorios con telescopios poderosos, y para los fanáticos de la astronomía que con un telescopio pequeño lo podrán ver. Los expertos afirman que el asteroide se podrá apreciar mejor desde el hemisferio sur, en un evento calificado como algo que ocurre aproximadamente cada 25 años.



La roca espacial fue avistada por primera vez hace dos semanas por un observatorio en Sudáfrica y mide entre 120 y 260 metros de ancho.



“Objetos más pequeños pasan constantemente junto a la Tierra. Vamos a ver unos cuantos de estos a lo largo de nuestra vida, pero no algo que ocurra cada día”, indicó Davide Farnocchia, experto en asteroides del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.



Si bien los fanáticos necesitarán un telescopio pequeño para observarlo, ya que la roca no es lo suficientemente brillante como para ser detectada a simple vista, el entusiasmo es total a partir de la puesta del Sol. Pero atención, porque habrá que esforzarse para captarlo: el objeto se desplazará a gran velocidad por el cielo austral, lo que dificultará su observación.



“El asteroide atravesará ese campo de estrellas”, dijo Nick Moskovitz, un astrónomo del Observatorio Lowell. En el hemisferio sur habrá más posibilidades de avistarlo, ya que aparecerá a mayor altura. Quienes estén en Estados Unidos podrían tener que esperar al sábado en la noche, cuando aparecerá menos brillante, pero se verá más fácilmente sin la interferencia de la luz cegadora del Sol.



De acuerdo a la Agencia Espacial Europea (ESA), el objeto estará a 290.00 kilómetros de la superficie terrestre, y destacan que si bien no hay posibilidades de que colisione con la Tierra, un asteroide de esa magnitud sí podría causar “daños considerables”.



Por lo mismo, el reciente hallazgo demuestra cuán importante es seguir mejorando la detección y monitoreo de objetos potencialmente peligrosos.



Los astrónomos afirman que si no se tiene la oportunidad de verlo, habrá una siguiente el 13 de abril de 2029, cuando un asteroide llamado Apophis pasará junto a la Tierra y se verá a simple vista desde partes de Europa, África y Asia.



Fuente: Infobae