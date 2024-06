Una empresa argentina permite a sus empleados llevar sus mascotas al trabajo

Los empleados de una reconocida empresa de ollas del país, pueden llevar sus mascotas a la oficina. Sí, desde junio los trabajadores pueden ir acompañados a trabajar con sus perros y sus gatos. Por lo pronto, esta modalidad comenzó a aplicarse en el edificio que la firma de Venado Tuerto (Santa Fe), tiene en Buenos Aires pero pronto se sumarán otros espacios.Bárbara Fenoglio, jefa de relaciones institucionales de la empresa, contó que "la idea surgió porque varios colaboradores y empleados trajeron la necesidad de llevar sus mascotas a la oficina".En diálogo con LT8, precisó que la novedad "ya se implementó en las oficinas de Essen de Buenos Aires, también en Paraguay y Bolivia". Sin embargo, aclaró que "no se aplica en Venado Tuerto porque esas oficinas están dentro del parque industrial, en una planta, y por seguridad no está permitido".La novedad fue "muy bien recibida por los empleados", dijo. "En Buenos Aires ya tuvimos varias visitas de mascotas. En otros países aún no pero se están organizando para poder llevarlos", resaltó.Es que para llevar a la mascota a la oficina hay que cumplir con algunas condiciones que estableció recursos humanos, como "que tengan libreta sanitaria al día y hay zonas de la oficina donde no pueden estar. Hay condiciones y pautas, por ahora la convivencia es buenísima".Antes de llevar a la mascota al trabajo, se debe pedir permiso a oficina de recursos humanos. Se pueden llevar animales chicos y medianos que estén castrados. No están permitidos los animles de razas consideradas peligrosas. Todos los espacios son aptos para mascotas, salvo donde se cocina o se hacen demostraciones. La mascota no puede deambular por la oficina, debe estar siempre cerca de su dueño.Deben ser animales de buen comportamiento, no deben ladrar de manera permanente ni subirse a sillas o sillones. Las mascotas deben estar siempre limpias y estar adiestradas a la hora de hacer sus necesidades. La comida de los animales se hace por separado para evitar conflictos. Y, en caso de roturas o lesiones que generen las mascotas, la responsabilidad será del dueño.