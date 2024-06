Aconsejan reforzar hábitos y ventilación de ambientes para prevenir enfermedades

Combatir los virus

Pautas simples

Intoxicación por monóxido de carbono

Salud Mental

y problemas de salud mental. Por eso, desdeque apuntan a la prevención.De acuerdo a los datos del Boletín Epidemiológico Nacional,. Esto significa que "el frío por sí solo no enferma" como señalan los especialistas, aunque aclaran que lo que sucede, es que con las bajas temperaturas,y es entonces, cuando los microorganismos se concentran en el aire.Si bien los virus y bacterias que causan enfermedades respiratorias circulan con mayor frecuencia en invierno,De allí que la primera recomendación esde una persona a otra, ya sea al saludar estrechando la mano, agarrar las barras de seguridad en los vehículos de transporte público, tocar la cerradura de una puerta donde pasan muchas personas, entre otros lugares de gran acceso público.Para evitar este tipo de enfermedades es particularmente importante, dando especial importancia a ciertas pautas: -. Sobre todo, si se ha estado en un lugar público.al momento de estornudar o toser para evitar la propagación de los gérmenes, al igual que evitar tocarse los ojos, la boca y nariz ya que de este modo es como se propagan los virus presentes en las manos.-por lo menos durante unos 20 minutos-.a través de una alimentación variada y equilibrada que permite aumentar las defensas de manera natural. Una indicación es el consumo de frutas y verduras frescas de manera regular e incorporar las vitaminas A, C y D mediante los alimentos apropiados -cítricos, verduras de hoja verde, lácteos, etc- ya que la vitamina A evita la resequedad de la piel y la vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir resfriados.. Esto colabora a mantener un peso saludable y el perfil metabólico, mejorar la salud cardiovascular y músculo esquelética; así como el estado anímico. También tiene el potencial de brindar oportunidades para desarrollar interacciones sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar mental. Asimismo, disminuye el riesgo de padecer hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, muertes por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, entre otras patologías., ya que los extremos son perjudiciales en esta época del año. Se debe tomar en cuenta que la temperatura de la vivienda debe estar en torno a los 22 grados centígrados y es aconsejable asimismo ventilar periódicamente los ambientes.de carbono por combustión, por lo que se aconseja no instalar estufas en los baños, revisar las salidas al exterior de calefactores y estufas.Todo artefacto debe ser colocado por un gasista matriculado, bajo ciertas normas de seguridad, para evitar la emisión de gas y de monóxido de carbono y. Todos los espacios calefaccionados a gas deben tener una salida directa a la calle, como ser una rejilla por donde salga el aire. Si no la tiene, es fundamental dejar una ventana abierta.. De hecho, algunas personas son diagnosticadas con el denominado Trastorno Afectivo Estacional. Por eso, es importante mantener una actitud y una disposición mental positiva. Por otro lado, resulta de gran ayuda descansar y dormir en un ambiente con temperatura adecuada.e integrado de las urgencias por motivos de salud mental y riesgo suicida. Las 24 horas, todos los días, duplas de profesionales brindan una primera escucha cuidada, segura y gratuita.Se trata de una estrategia que se incorporó como un recurso más de la red sanitaria -integrada por los centros de atención primaria de la salud y los hospitales-, con el objetivo general de ofrecer una respuesta accesible, oportuna y de calidad ante las urgencias por motivos de salud mental.